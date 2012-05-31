CHP Kürt sorunu için önerilerini sundu

TBMM - CHP Genel Başkan Yardımcıları Faruk Loğoğlu ve Sezgin Tanrıkulu, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'i ziyaret ederek, ''Kürt sorunun çözümü'' için Meclis'te Toplumsal Mutabakat Komisyonu ve Meclis dışında Akil İnsanlar Grubu oluşturulması önerisini iletti.



Loğoğlu ve Tanrıkulu, Çiçek ile yaklaşık yarım saat süren görüşmelerinin ardından TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Çiçek'e, ''Kürt sorununun'' bütün boyutlarıyla çözümüne yönelik bir mekanizma, süreç önerisini ilettiklerini belirten Loğoğlu, önerilerinin temel unsurunun, TBMM'deki siyasi partilerin eşit sayıda göstereceği 8 üyeden oluşacak Toplumsal Mutabakat Komisyonu'nun kurulması olduğunu bildirdi.

Cemil Çiçek ile görüşmelerinin olumlu geçtiğini, Çiçek'te yapıcı bir tutum gördüklerini ifade eden Loğoğlu, komisyonun oluşabilmesi için 4 siyasi partinin ''evet'' demesi gerektiğini hatırlattı.

Loğoğlu, Çiçek'e önerilerini sunmalarının ardından gelişmelerin olumlu seyretmesi halinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti, MHP ve BDP Genel Başkanlarıyla görüşme girişiminde bulunacağını bildirdi.

Loğoğlu, siyasi partilerin temsilcilerinden oluşacak 12 kişilik Akil İnsanlar Grubunun da Meclis dışındaki siyasi partilerden başlayarak, sivil toplum kuruluşlarının vatandaşların görüşünü alacağını, kendi önerileriyle bunu Meclis'teki komisyona ileteceğini ifade etti.