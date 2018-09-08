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CHP kulislerinde yerel seçim hareketliliği yaşanıyor

Yaklaşan seçimler öncesi "yerelde ittifak" tartışmaları sürerken hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de ise kulislerde hareketlilik yaşanıyor.

CHP kulislerinde yerel seçim hareketliliği yaşanıyor

Yaklaşan seçimler öncesi "yerelde ittifak" tartışmaları sürerken hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de ise kulislerde hareketlilik yaşanıyor.

08 Eylül 2018 Cumartesi 12:17
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CHP kulislerinde yerel seçim hareketliliği yaşanıyor

Yaklaşan seçimler öncesi "yerelde ittifak" tartışmaları artarken hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de ise kulislerde hareketlilik yaşanıyor.

Derlenen bilgilere göre, 2019 yılının mart ayında yapılması öngörülen yerel seçimler öncesinde CHP de hazırlıklarına hız verdi.

Seçim strateji belgesi hazırlıklarını sürdüren CHP, 1398 seçim bölgesini de tek tek masaya yatırıyor.

Parti liderlerinin açıklamaları sonrası yerel seçimlerde olası "AK Parti-MHP ittifakı" da CHP'nin gündeminde. Böyle bir ittifak durumunda hangi ilde ne kadar oy kaybı veya artışı yaşanacağı üzerinde rakamsal olarak çalışan CHP, çantasında İYİ Parti seçeneğini de bulunduruyor.

AK Parti ve MHP ittifakında CHP'nin 8 ila 10 belediyeyi kaybedebileceği tespiti yapılırken İYİ Parti ile ittifak yapılması durumunda bu belediyelerin önemli bölümünün partide kalabileceği tahmin ediliyor.

Şehirciliğe hakim adaylar

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, CHP kulisleri her seçim öncesinde olduğu gibi yeniden hareketlendi. Hem mevcut belediyelerini korumak hem de yeni büyükşehirler kazanmak isteyen CHP'de şimdiden çok sayıda aday adayı çalışma yürütüyor.

Anket, önseçim, eğilim yoklaması gibi yöntemlerle adaylarını belirlemeyi planlayan CHP'de, en önemli kriter ise liyakat olacak. Özellikle büyükşehirleri merkez ataması ile belirlemesi beklenen CHP'de "şehircilik" bilgisi aday adaylarının bir adım önde olmasını sağlayacak. Her platformda "liyakat" vurgusu yapan CHP, göstereceği adayların şehirciliğe hakim olması şartını arayacak.

İlk hedef Ankara ve İstanbul'u kazanmak

Hedefine öncelikli olarak Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerini koyan CHP'de, bu iki il için çok sayıda aday adayı konuşuluyor.

CHP'de İstanbul adaylığı için ismi geçenler arasında Genel Sekreter Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay, İstanbul Milletvekilleri Aykut Erdoğdu, Gürsel Tekin ve Mahmut Tanal yer alıyor. CHP'nin yeniden kazanmak istediği bir diğer il ise başkent Ankara. TBMM Başkanvekili Levent Gök, eski İl Başkanı Adnan Keskin, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara için konuşulan isimler arasında.

CHP'de İzmir için Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, eski Karşıyaka Belediye Başkanı Cevat Durak'ın isimleri parti kulislerinde konuşuluyor.

Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Edirne'de Recep Gürkan, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Muğla'da Osman Gürün ve Hatay'da ise Lütfü Savaş'ın yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yerelde IttifakCHP
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