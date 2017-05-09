CHP kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamadı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Türk milliyetçiliğinin, bir pergel gibi, başkent Ankara’yı merkezine alan ve 360 derecelik açıyla dünyayı görüş alanına sokan bir vizyon genişliğine sahip olduğunu söyledi.

"Yanımızda şeklen görünse de bu vizyondan kasten beslenmeyen, bu vizyonu kalben benimsemeyen, bu vizyonun önüne kalın bent çeken kim ya da kimler varsa onlarla hesabımız mahşere kalmadan bu dünyada görülecektir." ifadesini kullanan Bahçeli, "MHP, sırtında kurban kestirmeyecektir." dedi.

"CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır"

"MHP'yi hedef alan çok ortaklı saldırı ve operasyonun kumanda merkezinde şimdi yangın çıkmış, alevler bacayı sarmıştır." diyen Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzerimize doğrultulan namlu ters tepmiş, ayak oyunları, karanlık senaryolar bumerang gibi muhataplarına dönmüştür. Rüzgar ekerken mutlu olanlar, fırtına biçerken şikayet etmemelidir. Bize göre, 16 Nisan halk oylamasında hayır tercihinde bulunan vatandaşlarımızı sanal ve temelsiz bir siyasi kümeye dahil etme çabaları beyhude bir çırpınma, ucube bir gayretkeşliktir. Göle maya çalmak için uğraşanlar, önce milletin mesaj ve iradesini anlamaya, sandık sonuçlarını samimiyetle yorumlamaya çalışmalıdır.

İşte görüyorsunuz CHP kaosun dibinde, anlaşmazlıkların girdabındadır. Bugün 'oyun var' diye sızlananlar, dün bize karşı oynanan oyunlarda figüranlık rolüne bürünmekten utanmamışlardı. CHP’nin yanında hizalanan diğerleri ise dağılmış, vurgun yemiş haldedir. MHP’nin varlığını kafeslemek, ülkülerini kötülemek için her yolu deneyen gafillere oksijen çadırı görevi gören CHP, sonunda kazdığı kuyuya düşmekten kurtulamamıştır.

Elbette CHP’de yaşananlar bizim doğrudan ilgi sahamız içinde değildir. Ancak bir hakkı teslim, bir doğruyu tespit amacıyla lafımızı esirgemeyeceğiz, düşüncelerimize de gem vurmayacağız. 16 Nisan’dan hemen sonra yeni bir parti kurma konusunda mekik dokuyan, zemin yoklayan, hava koklayan, maksatlı ziyaretlerle iş birliği kanalları açmaya yeltenenler hayal aleminden hala çıkamayan siyasi mağluplardır. Türk milleti 16 Nisan’da herkese yerini göstermiş, dersini vermiştir. Türkiye yeni bir hükümet sistemine geçmiştir. Bu demokratik sonucu hazım ve sindirim güçlükleri çekenlerin hayır iradesini siyasileştirip bir alanda toplama emelleri olmayacak duaya amin demekle eşdeğerdir."

"MHP için siyaset..."

Bahçeli, MHP'nin siyasetteki kıpırdanmaların, farklı beklenti ve ittifak arayışlarının sonu olmayan bir macera olduğuna inandığını belirterek, "Türk milletinin teveccühüne layık olmadıkları gibi milli ülkü ve ahlak ölçülerine yabancılık çekenlerin aslında kaygı ve korkunun pençesine düşmüş oldukları da gözlerden kaçmamaktadır. Bunların milletimize vaat edecekleri hiçbir şey yoktur. Bunların istikbalin planlamasına, istiklalin korunmasına en küçük katkı ve emekleri de isteseler bile görülmeyecektir." dedi.

"Türkiye'nin kendi göbek bağını nasıl kestiğini herkese gösterelim"

İdam cezası taleplerine de değinen Bahçeli, "İdam cezası toplumsal bir talep midir? Evet. İdam cezasına Adalet ve Kalkınma Partisi destek midir? Evet. Cumhurbaşkanı, kanun önüne gelirse onaylayacak mıdır? Bu da evet. O halde durmayalım, alttan almayalım, gecikmeyelim, Türkiye'nin kendi göbek bağını nasıl kestiğini, nasıl keseceğini herkese gösterelim."