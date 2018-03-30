Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 11°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115623
ALTIN
168.680
DOLAR
3.9551
STERLİN
5.5558
EURO
4.8758
Tabelalara standart geldi
Tabelalara standart geldi
İmamlara işaret dili eğitimi
İmamlara işaret dili eğitimi
Uzmanlardan GetContact uyarısı
Uzmanlardan GetContact uyarısı
UEFA kuralları değiştirdi
UEFA kuralları değiştirdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı

CHP 'ittifakı' tartışacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019'daki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin ittifak yapmasını isteyip istemediklerini, milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerine soracak.

CHP 'ittifakı' tartışacak

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 2019'daki milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin ittifak yapmasını isteyip istemediklerini, milletvekilleri ile Parti Meclisi üyelerine soracak.

30 Mart 2018 Cuma 13:01
0 Okunma
CHP 'ittifakı' tartışacak

ANKARA 

Seçim ittifakı ve güvenliğini de içeren kanunun çıkması, siyasetteki "ittifak" tartışmalarını alevlendirdi. 

Şu an için sadece AK Parti ve MHP arasındaki "cumhur ittifakı" resmi olarak açıklanırken, CHP'nin ittifak yapıp yapmayacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifaklar konusunda görüşmeler yapılıyor" açıklaması, CHP'nin bu konudaki tavrına ilişkin bir beklenti doğurdu.

CHP'nin ittifak görüşmelerinin ayrıntıları netleşmese de partinin yerelde bir ittifak düşünmediği belirtiliyor.

Gruplar halinde milletvekilleriyle görüşecek

Kılıçdaroğlu, ittifak konusundaki düşüncelerini netleştirmek için önümüzdeki hafta milletvekilleri ve PM üyeleriyle görüşecek.

Kapalı grup toplantılarında milletvekillerinin düşüncelerini tam olarak öğrenemediği belirtilen Kılıçdaroğlu'nun milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu önümüzdeki hafta çarşamba ve perşembe günleri parti genel merkezinde 8 ve 10 kişilik gruplar halinde milletvekillerini kabul ederek ittifak konusunda düşüncelerini alacak.

Kılıçdaroğlu, cuma günü ise PM toplantısı düzenleyecek. Bu toplantıda da ana gündem maddesi ittifak olacak. Toplantıda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun PM'den ittifak konusunda yetki alabileceği belirtiliyor. Parti, yapılacak görüşmeler sonunda eğer bir ittifaka karar verirse bunun onayı yine PM tarafından verilecek.

2019'a doğru stratejik değerlendirmeler

Öte yandan CHP'de PM toplantısı öncesinde ise PM üyeleri, Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ve milletvekillerinin katılımı ile "2019'a doğru stratejik değerlendirmeler" konulu sunum yapılacak.

Sunumu kamuoyu araştırması kurumu olan KONDA'nın Genel Müdürü Bekir Ağırdır yapacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPIttifakTartışmaönce VatanKılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya halkına başsağlığı
Kılıçdaroğlu'ndan Rusya halkına başsağlığı
Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman
Kılıçdaroğlu'na yeni başdanışman
"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"
"Kılıçdaroğlu artık psikolojinin konusu"
"Enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler"
"Enerji lobisine Türkiye'yi teslim ettiler"
Canikli: Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi
Canikli: Türkiye yıllar önce F-35 projesine girdi
CHP'den AB'ye çağrı
CHP'den AB'ye çağrı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'ya başsağlığı mesajı
"Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer"
"Türkiye'nin güvenliği Suriye'den geçer, Irak'tan geçer"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ