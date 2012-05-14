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CHP İstanbul İl Kongresi

Delegeler il başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, kurultay delegelerini seçmek için oy kullanmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ''tarafsızlık'' gerekçesiyle oy kullanmadı.

CHP İstanbul İl Kongresi

Delegeler il başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, kurultay delegelerini seçmek için oy kullanmaya başladı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, ''tarafsızlık'' gerekçesiyle oy kullanmadı.

14 Mayıs 2012 Pazartesi 08:56
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CHP İstanbul İl Kongresi

     CHP'nin 34. İstanbul İl Kongresi'nde delegeler il başkanı, yönetim kurulu, disiplin kurulu, kurultay delegelerini seçmek için oy kullanmaya başladı.
     Abdi İpekçi Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede seçim öncesinde konuşan CHP İstanbul İl Başkanı adayı Ali Özcan, kongrenin yapıldığı Abdi İpekçi Spor Salonu'nun partililer ve izleyicilerle dolmamış olmasına sitemde bulundu.
     Özcan, ''Siz daha kendi kongrenizi yaparken, şu küçücük alanı dolduramıyorsunuz. İktidar partisi Anadolu'nun il kongrelerini stadyumda yapıyor. Eğer siz mahallede başlayan delege sistemini, herhangi bir müdahele yapmadan herkesin içine sinen bir biçimde kongreleri yapmış olsaydınız, burası dolar taşardı, stadyumlar dolar taşardı'' diye konuştu.
     İstanbul'un ve Türkiye'nin izlediği bu kongredeki manzaradan mutlu olmadığını dile getiren Özcan, ''Keşke daha küçük bir salonda yapsalardı, biz ona da razıydık'' dedi.
     Rakibi Oğuz Kaan Salıcı'nın bilgili, birikimli bir insan olduğunu ancak bir eksiğinin de bulunduğunu ifade eden Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü:
     ''Bir eksik var. Burada, partide emek vermiş, emeğinin karşılığını almış milletvekillerimiz, bakanlarımız, belediye başkanlarımız var. O bakanlıkları, o milletvekilliklerini alıncaya kadar belli bir süre bu partide sizinle birlikte aynı kademelerde ve aynı emekle bakanlık seviyesine gelen ağabeylerimiz, kardeşlerimiz var. Onlar da bilirler ki Türkiye'nin hiç bir yerinde bir yıllık bir parti üyesi değil ilin başkanı, değil ilçe başkanı, belde başkanı bile olamaz. Tabii ki yeni arkadaşlar gelecek. Egemen güçler, belli dönemin egemen adamları.... Artık partide o dönemler bitti. Kemal Kılıçdaroğlu geldiğinden bu yana partimizdeki demokratik açılımlar, siyasal, demokratik alanlarımızı genişletti.
     Benim yeniden il başkanı olmamın nedeni ihtiyaçtandır. Partinin, deneyimi olan, örgütü tanıyan, örgütün de tanıdığı bir il başkanına ihtiyacı var.''

Oğuz Kaan Salıcı'nın konuşması

     CHP'nin seçimde yeniden aday olan İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı da, CHP İstanbul İl Kongresi'nde, sadece CHP'nin İstanbul il yönetimini değil aynı zamanda CHP'yi İstanbul'da 2014 yılında iktidara götürecek olan kadrolarını, 2015 yılında CHP'yi Türkiye'de iktidara taşıyacak kadroları, Kemal Kılıçdaroğlu'nu Başbakan yapacak yoldaşları seçeceklerini ifade etti.
      CHP'nin yeniden umudun partisi olduğunu göstereceklerini, CHP'yi iktidara taşıyacak değişim bir araya geldiklerini belirten Salıcı, ''Genel Başkanımız liderlik koltuğuna oturduğu ilk günden bu yana hep bir konunun altını çizdi. CHP, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin ve umudun partisidir. Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana bu değerler bizim yol göstericimiz olmuştur'' dedi.
     CHP'de Türkiye'nin temel meselelerinin konuşulduğu, liyakata uygun olarak yarışıldığı, birilerine saygıda kusur edilmediği bir devri başlatmak gerektiğini belirten Salıcı, ''CHP, içeriye harcadığı enerjiyi dışarıya dönük kullanırsa CHP'nin iktidar olmasının önünde hiç bir engel kalmaz. CHP'yi durdurmaya AK Parti'nin, hükümetin, iktidarın gücü yetmez. Yapmamız gereken yüzümüzü sokağa dönmek'' diye konuştu.

Seçime geçildi

     Kongrede konuşmaların ardından, 638 delege, il başkanı, 40 kişilik yönetim kurulu, 9 kişilik disiplin kurulu ve 170 kurultay delegesini seçmek için oy kullanmaya başladı.
     Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Nurettin Sözen, eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, Deniz Gezmiş'in ağabeyi Bora Gezmiş, Nebil İlseven, Mehmet Moğultay'ın da aralarında bulunduğu 736 kişi, büyük kurultay delegeliği için yarışacak.
     CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''tarafsızlık'' gerekçesiyle oy kullanmadı. Oy kullanımına geçilmeden önce bazı partililer arasında arbede yaşandı. Bu sırada bir kısım partililer, görüntü almaya çalışan basın mensuplarına engel olarak, görev yapmalarına izin vermedi. Yaşanan arbede, diğer parti görevlilerinin araya girmesiyle son buldu.
      Seçim sonuçları belli olacağı belirtildi.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 05:27
Anahtar Kelimeler:
CHP
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