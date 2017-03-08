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CHP internetten 7 milyon lira tasarruf etti

CHP'nin, chp.org.tr adresi üzerinden, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığınca hazırlanan resmi internet sitelerinden 7 milyon liraya yakın tasarruf ettiği bildirildi.

CHP internetten 7 milyon lira tasarruf etti

CHP'nin, chp.org.tr adresi üzerinden, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığınca hazırlanan resmi internet sitelerinden 7 milyon liraya yakın tasarruf ettiği bildirildi.

08 Mart 2017 Çarşamba 11:47
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CHP internetten 7 milyon lira tasarruf etti

CHPchp.org.tr adresi üzerinden, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığınca hazırlanan ve geçtiğimiz aylarda hizmete alınan resmi internet sitelerinden 7 milyon liraya yakın tasarruf etti.

Sadece CHP genel merkezinin değil tüm il ve ilçe örgütlerinin aynı kurumsal şablon üzerinden internet sayfalarını yönetmelerine imkan verecek çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz yıl, pilot olarak büyük illerin ve ilçelerin sitelerini devreye alan CHP, tüm il ve ilçelerin internet sitelerini de yeniledi.

CHP, bu uygulama ile her il ve ilçe örgütünün internet sitesine ayrı kaynak ayırmasının önüne geçerken parti için de önemli miktarda tasarruf sağladı.

Partinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Erdal Aksünger, yaptığı açıklamada, CHP'nin kullandığı tüm internet sitelerinin yazılımını ve bakımını kendilerinin yaptığını aktardı.

Tüm örgütün internetle ilgili çalışmalarının genel merkez tarafından karşılandığını belirten Aksünger, "Tüm hizmetler ücretsiz olarak sağlandı. Kurumsal olmayan hiçbir şey kalmadı. Buna bütün siteler, intranetler yani tüm organizasyonlar dahil." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPChp.org.trErdal Aksünger
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