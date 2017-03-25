CHP, hükümet etme sistemimizin bozulmasına neden oldu

KASTAMONU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, "Bugün en çok bağıran, en çok zıplayan CHP, hükümet etme sistemimizin bozulmasına, bu hale gelmesine neden oldu." dedi.

Karakaya, Kastamonu'da MHP İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, halk oylamasından kesinlikle "evet" çıkacağını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisinin politikalarını tüzüğüne göre belirlediğini dile getiren Mevlüt Karakaya, "MHP, referandum sürecindeki duruşunu bir parti geleceği açısından değerlendirme yaparak sağlamadı. MHP, şu anki hükümet etme sisteminin eksiklik ve aksaklıklarını daha önceden gördü." diye konuştu.

Karakaya, 2007 yılında cumhurbaşkanı seçme yetkisinin parlamentodan alınıp halka verildiği halk oylamasının ardından sistemde aksaklıklar meydana geldiğini anlatarak, bu halk oylamasından "hayır" çıkarsa sistem bozukluğunun devam edeceğini belirtti.

CHP'nin 2007'deki tutumunun bugünlerin yaşanmasında etkili olduğunu savunan Mevlüt Karakaya, şöyle devam etti:

"Öyle ya da böyle 2007'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin siyasi miyopluğu, öngörüsüzlüğü, AK Parti'nin uzlaşmazlığı, iki partinin o dönemde cumhurbaşkanlığı seçiminde Meclisi tıkamaları, 367 şartı, bir referandumla anayasa değişikliğine neden oldu. 2007'de yapılan referandumla Meclisin cumhurbaşkanı seçme şekli elinden alınmış, halk tarafından seçilmesine dönüşmüştür. Burada bir sistem sorunu ortaya çıkıyor. 2014'e kadar arabayı götürdük, garaja koyduk. Kimse bu aksaklığı fark etmedi. 20014'te cumhurbaşkanlığı seçimine gittiğimizde bu durum fark edildi. Bugün en çok bağıran, en çok zıplayan CHP, hükümet etme sistemimizin bozulmasına, bu hale gelmesine neden oldu."

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde siyasi partilerin etkin rol oynadığına işaret ederek, "2014'te siyasi partiler aday gösterdi, kampanyaları siyasi partiler yürüttü. Her partinin adayı ya da iki partinin bir adayı oldu. Cumhurbaşkanı adayları meydanlara indi, miting alanlarına gitti, 'Bana oy verin' dedi. Oy isterken siyasi partilerin yaptığı vaatlerde bulundu. Sistem cumhurbaşkanlığı adaylarını partileştirdi, siyasileştirdi. İcraatın içine alarak vatandaşla iç içe getirdi." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı seçim sistemini değiştirirken görev ve sorumluluklar konusunda bir çalışma yapılmadığını anlatan Karakaya, cumhurbaşkanını icranın başı haline getirdiklerini vurguladı.

Bir de başbakan bulunduğunun altını çizen Mevlüt Karakaya, şunları söyledi:

"İki başlı bir yürütme oluşturduk. Cumhurbaşkanının yeni durumda hükümetle ilişkilerinin ne olacağını konuştuk mu? Hayır. Bu şekilde devam ederse sistemde yeni aksamalar ortaya çıkacak. Çok kısa süre içinde hükümet AK Parti'den, Cumhurbaşkanı AK Parti'nin desteklediği güçlü bir isim olmasına rağmen bu sistem bir gecede bir başbakan yedi. Peki bu hükümet AK Parti'li olmasaydı, MHP ya da CHP olsaydı kaç ay giderdi? Birkaç ay bile gitmezdi. Davutoğlu, Cumhurbaşkanı 'Ayrılacaksın' dediğinde 'Hayır, ayrılmıyorum' deseydi, yürütme tıkanacaktı."