CHP heyetinden Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine destek ziyareti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Gaye Usluer, Mehmet Bekaroğlu ve Murat Emir'in de aralarında olduğu bir grup CHP milletvekiliyle Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'yı ziyaret etti.

Basına kapalı yaklaşık yarım saat süren ziyaretin ardından Altay, heyet adına Büyükelçilik önünde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ziyareti kardeş olarak gördükleri Filistin halkıyla dayanışmak için gerçekleştirdiklerini belirten Altay, ziyarette Büyükelçi Mustafa'dan bölgede endişeyle izledikleri gelişmelerle ilgili bilgi alma fırsatı bulduklarını söyledi.

Yaşananlarla ilgili tutumlarını Büyükelçi Mustafa'ya aktardıklarını ve ihtiyaç duyulan katkıyı vermeye hazır olduklarını ilettiklerini ifade eden Altay, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'nın ibadete kapatılması CHP ve aziz milletimiz bakımından kabul edilebilir bir durum değildir. Yani ibadete kısmen açık, X-ray ile açık, taciz ederek açık. Biz orada Müslümanların onurlarını korumak için Mescid-i Aksa'nın dışında değişik bölgelerde namaz kıldıklarını biliyoruz. Müslümanların, onurları incitilmeden, gururları rencide edilmeden, onurlu bir şekilde ve özgürce Mescid-i Aksa'da namaz kılmaları en temel haklarıdır. Sorunun barışçıl, uzlaşmacı ve karşılıklı saygı çerçevesi dışında bir çözümü olduğuna da inanmıyoruz. Hele hele ibadet eden bir insana, namaz kılan bir insana tekme atılmasını kabul etmemiz mümkün değil. Buna bir sıfat dahi bulamıyorum. Barbarlık, şu ya da bu, çok hafif kalır. Bunu kabul etmemiz, buna seyirci kalmamız mümkün değil. Kudüs'te yaşanan gerilimi ve şiddeti kaygıyla, bir parça da nefretle izliyoruz. İzlemekle yetinmiyoruz, değerlendirmelerimizi, önerilerimizi hükümete ilettik, iletiyoruz, ileteceğiz."