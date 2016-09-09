Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118156
ALTIN
162.622
DOLAR
3.8387
STERLİN
5.3280
EURO
4.7215
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partisinin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret etti.

CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partisinin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret etti.

09 Eylül 2016 Cuma 13:16
1165 Okunma
CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partisinin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki yönetici ve partililerle Arslanlı Yol'dan yürüyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte kuruluşumuzun 93'üncü yılında sizi bir kez daha şükranla, minnetle anıyoruz. İlke ve devrimlerinin ne kadar önemli olduğu bugün çok daha iyi anlaşılmakta, dünyanın bütün mazlum milletlerine yol gösterici olmaktadır.

Eşsiz dehan ve milletimizin bir bir emeği ile kurulan, bizlere kendi yurdumuzda özgür ve onurlu yaşama imkanı sunan Cumhuriyetimiz, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine mutlaka ulaşacaktır. Bu yolda en büyük güvencemiz, Cumhuriyetin temel değerlerine ve özgürlükçü demokrasiye inanan, bu uğurda her fedakarlığı göze alan aziz milletimizdir. Kurucusu olduğunuz CHP, emanetinize sahip çıkmakta, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, demokrasimizi güçlendirmek ve sosyal adaleti sağlamak için aydınlattığınız yolda büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

AA

Son Güncelleme: 09.09.2016 13:16
Anahtar Kelimeler:
CHPönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
"Kurultay yeni bir şahlanışın muştucusu olacak"
CHP tüzük değişikliğinden memnun
CHP tüzük değişikliğinden memnun
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
Kılıçdaroğlu, Şık ve Sabuncu ile telefonda görüştü
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
'Türkiye terör örgütleriyle mücadele eden tek ülke'
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
Bakanlar Sarıeroğlu ve Tüfenkci Malatya'da
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Kadına şiddete ilişkin düzenlemeyle ilgili çalışmalar yapılacak"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
"Hiç kimse yargıya talimat veremez, telkinde bulunamaz"
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
Cinsel istismara karşı 'ağır yaptırım' talebi
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti MKYK, Erdoğan başkanlığında toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ