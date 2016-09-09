CHP heyeti Anıtkabir'i ziyaret etti

ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki heyet, partisinin 93. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Beraberindeki yönetici ve partililerle Arslanlı Yol'dan yürüyen Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün mozolesine çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, deftere şunları yazdı:

"Devrimlerinin ve Cumhuriyetimizin yılmaz savunucusu olan arkadaşlarımızla birlikte kuruluşumuzun 93'üncü yılında sizi bir kez daha şükranla, minnetle anıyoruz. İlke ve devrimlerinin ne kadar önemli olduğu bugün çok daha iyi anlaşılmakta, dünyanın bütün mazlum milletlerine yol gösterici olmaktadır.

Eşsiz dehan ve milletimizin bir bir emeği ile kurulan, bizlere kendi yurdumuzda özgür ve onurlu yaşama imkanı sunan Cumhuriyetimiz, demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkeleriyle çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine mutlaka ulaşacaktır. Bu yolda en büyük güvencemiz, Cumhuriyetin temel değerlerine ve özgürlükçü demokrasiye inanan, bu uğurda her fedakarlığı göze alan aziz milletimizdir. Kurucusu olduğunuz CHP, emanetinize sahip çıkmakta, birlik ve bütünlüğümüzü korumak, demokrasimizi güçlendirmek ve sosyal adaleti sağlamak için aydınlattığınız yolda büyük azim ve kararlılıkla yürümeye devam etmektedir. Ruhun şad olsun."

Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler daha sonra 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrine de çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'den ayrılırken, sohbet ettiği vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.