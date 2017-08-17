AK Parti̇ Grup Başkanveki̇li̇ Mehmet Muş, yaptığı açıklamada,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir röportajda, HDP ile ittifakın olabileceğini ima eden cümleler kurduğunu anımsattı.

Kılıçdaroğlu'nun imalı cümleleriyle CHP ile HDP'nin ittifakının net olarak ortaya çıktığını aktaran Muş, "Dün terör örgütü PKK, CHP ile iş birliği çağrısında bulunuyor, bugün ise Kılıçdaroğlu bir röportajında 'HDP ile ittifak yapacak mısınız?' sorusuna hayır demiyor. Hatta Kılıçdaroğlu HDP ile böyle bir ittifakın olabileceğini ima eden cümleler kuruyor. PKK'nın CHP'ye ittifak çağrısına tepki vermek yerine HDP ile ittifak çağrılarına olumlu sinyal vermek CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bütün bunlar göstermektedir ki CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi HDP'nin vagonu haline getirmeye çalıştığını ifade eden Muş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2019'da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğiyle iktidar olacağını zannettiğini bildirdi.

"Kılıçdaroğlu, CHP'yi marjinalleştirmeye çalışmaktadır"

Milletin, bölücülerle seçim ittifakı yapanlara Türkiye'yi teslim etmeyeceğine işaret eden Muş, şunları söyledi:

"Demokrasi cephesi adı altında PKK'nın uzantılarıyla iş birliği yapanlar demokrasinin de adını kirletmektedir. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır ki terör örgütü PKK,15 yaşındaki evladımızı katlederken, Kılıçdaroğlu PKK'nın sözcüsü HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmaktadır. CHP-HDP ittifakına hayır demeyen, yine FETÖ ve PKK'lılar için kilometrelerce yürüyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi marjinalleştirmeye çalışmaktadır. CHP'yi HDP'nin çizgisine çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu partiye yani kendi partisinin geçmişine de ihanet etmektedir. 2019 seçimleri için kim, hangi kapalı kapılar ardında ne tür sinsi planlar yaparsa yapsın, biz önce Allah'a sonra aziz milletimize güveniyoruz. Arkasına PKK ve FETÖ'yü alarak karşımıza çıkanlara bu aziz millet 2019 seçimlerinde en büyük tokadı vuracaktır."