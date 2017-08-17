Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106989
ALTIN
145.629
DOLAR
3.5237
STERLİN
4.5366
EURO
4.1313
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri tükendi
Türkiye-Hırvatistan maçının biletleri tükendi
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü' bulundu
Dinozor soy ağacının 'geçiş türü'...
'Türkiye geleneksel tıpta dünya mutfağı olacak'
'Türkiye geleneksel tıpta dünya mutfağı...
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya çıkıyor
Tarihi doku kentsel dönüşümle ortaya...
Dünyanın en yaşanabilir kenti yine Melbourne
Dünyanın en yaşanabilir kenti yine...

"CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "HDP ile ittifak çağrılarına olumlu sinyal vermek CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bütün bunlar göstermektedir ki CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

"CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır"

AK Parti Grup Başkanvekili Muş, "HDP ile ittifak çağrılarına olumlu sinyal vermek CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bütün bunlar göstermektedir ki CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır." dedi.

17 Ağustos 2017 Perşembe 13:34
0 Okunma
"CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır"

AK Parti̇ Grup Başkanveki̇li̇ Mehmet Muş,  yaptığı açıklamada,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir röportajda, HDP ile ittifakın olabileceğini ima eden cümleler kurduğunu anımsattı. 

Kılıçdaroğlu'nun imalı cümleleriyle CHP ile HDP'nin ittifakının net olarak ortaya çıktığını aktaran Muş, "Dün terör örgütü PKK, CHP ile iş birliği çağrısında bulunuyor, bugün ise Kılıçdaroğlu bir röportajında 'HDP ile ittifak yapacak mısınız?' sorusuna hayır demiyor. Hatta Kılıçdaroğlu HDP ile böyle bir ittifakın olabileceğini ima eden cümleler kuruyor. PKK'nın CHP'ye ittifak çağrısına tepki vermek yerine HDP ile ittifak çağrılarına olumlu sinyal vermek CHP'nin gerçek yüzünü ortaya koymuştur. Bütün bunlar göstermektedir ki CHP-HDP ittifakı artık net olarak ortaya çıkmıştır." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi HDP'nin vagonu haline getirmeye çalıştığını ifade eden Muş, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 2019'da PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin desteğiyle iktidar olacağını zannettiğini bildirdi.

"Kılıçdaroğlu, CHP'yi marjinalleştirmeye çalışmaktadır"

Milletin, bölücülerle seçim ittifakı yapanlara Türkiye'yi teslim etmeyeceğine işaret eden Muş, şunları söyledi:

"Demokrasi cephesi adı altında PKK'nın uzantılarıyla iş birliği yapanlar demokrasinin de adını kirletmektedir. Bu nasıl bir siyaset anlayışıdır ki terör örgütü PKK,15 yaşındaki evladımızı katlederken, Kılıçdaroğlu PKK'nın sözcüsü HDP ile ittifaka yeşil ışık yakmaktadır. CHP-HDP ittifakına hayır demeyen, yine FETÖ ve PKK'lılar için kilometrelerce yürüyen Kılıçdaroğlu, CHP'yi marjinalleştirmeye çalışmaktadır. CHP'yi HDP'nin çizgisine çekmeye çalışan Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu partiye yani kendi partisinin geçmişine de ihanet etmektedir. 2019 seçimleri için kim, hangi kapalı kapılar ardında ne tür sinsi planlar yaparsa yapsın, biz önce Allah'a sonra aziz milletimize güveniyoruz. Arkasına PKK ve FETÖ'yü alarak karşımıza çıkanlara bu aziz millet 2019 seçimlerinde en büyük tokadı vuracaktır."

AA

Anahtar Kelimeler:
AK Parti̇CHPMehmet MuşKemal KılıçdaroğluFETÖPKKHDPCHP-HDP Ittifakı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti
CHP lideri Kılıçdaroğlu, İngiliz Bakan Duncan'ı kabul etti
Türkiye Avrupa için büyük bir fedakarlığı gerçekleştiriyor
Türkiye Avrupa için büyük bir fedakarlığı gerçekleştiriyor
'Çetele tutarak terörün önlenmesi mümkün değil'
'Çetele tutarak terörün önlenmesi mümkün değil'
'AB ile ilişkilerin belirli düzeye geleceğine inanıyorum'
'AB ile ilişkilerin belirli düzeye geleceğine inanıyorum'
CHP'de delege seçimlerinin süresi uzatıldı
CHP'de delege seçimlerinin süresi uzatıldı
"Eren'in yiğitliği Türk çocukları için gurur kaynağı olmuştur"
"Eren'in yiğitliği Türk çocukları için gurur kaynağı olmuştur"
"Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir"
"Gençlere iş ve aş vermenin yolu adalet ve demokrasidir"
AK Parti MYK toplandı
AK Parti MYK toplandı
"Irak'ın toprak bütünlüğü parçalanırsa Musul konusu gündeme gelir"
"Irak'ın toprak bütünlüğü parçalanırsa Musul konusu gündeme gelir"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ