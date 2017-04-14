Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
89919
ALTIN
152.389
DOLAR
3.6799
STERLIN
4.6056
EURO
3.9100
Denizlerde av yasağı
Denizlerde av yasağı
CHP 'hayır'dan umutlu
CHP 'hayır'dan umutlu
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
'Doğunun vitrini olmak istiyoruz'
Fenerbahçe'nin gözü kupada
Fenerbahçe'nin gözü kupada
NBA'de normal sezon bitti
NBA'de normal sezon bitti

CHP 'hayır'dan umutlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Sonuçlar, bizim için sürpriz olmayacak. Biz 'hayır' çıkacağına eminiz. Sürprizi 'evet' kampanyası yürütenler yaşayacak." dedi.

CHP 'hayır'dan umutlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, "Sonuçlar, bizim için sürpriz olmayacak. Biz 'hayır' çıkacağına eminiz. Sürprizi 'evet' kampanyası yürütenler yaşayacak." dedi.

14 Nisan 2017 Cuma 11:16
16 Okunma
CHP 'hayır'dan umutlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin halk oylaması öncesi hazırlıklarını, anlattı.

Parti olarak, 16 Nisan'a aylar öncesinde hazırlandıklarını ve daha önce başlattıkları "sandık çevresi sorumluları" çalışmasının çok ciddi yararını gördüklerini aktaran Bingöl, bu sayede halk oylaması öncesi kısa sürede örgütlendiklerini bildirdi.

Bingöl, ülke genelinde 167 bin civarında sandık olduğunu ve tamamında sandık görevlisi ile müşahit atamalarının tamamlandığına işaret eden Bingöl, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza çok net ifade etmek istiyorum; CHP, sandık güvenliğini tamamen sağlamış durumda. 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinde bazı ufak tefek eksikliklerimiz vardı, onları da tamamladık. Herkes gönül rahatlığıyla oyu kullanabilir. Engelli kardeşlerimizin sandığa gitmesi konusunda da hazırlıklarımız yapıldı. İl ve ilçe örgütlerimize başvurulması halinde engelli ve sağlık sorunları olan seçmenlerimiz sandığa taşınacak."

"Evet'in de güvencesi biziz"

Sandık başlarındaki ıslak imzalı tutanakların takibinden, seçim kurullarında sayım döküm tutanaklarının birleştirilmesi esnasına kadar kalabalık bir ekiple çalışacaklarına değinen Bingöl, "300 binin üzerinde bir sayı ile sahada çalışacağız. Bin 500'ün üzerinde gönüllü başvurusu var. Tamamı ülke sevgisi ile bu görevi üstleniyorlar. Oldukça ulvi bir görev yapıyorlar." ifadesini kullandı.

CHP görevlilerinin sadece "hayır"a yönelik oyları koruyup kollamayacağını belirten Tekin Bingöl, "Hangi oy olursa olsun hepsinin güvencesi CHP olacak. 'Evet'in de 'hayır'ın da güvencisi CHP'li görevliler olacak." dedi.

Bingöl, farklı ve ilginç bir kampanya süreci gerçekleştirdiklerini vurgulayarak Bingöl, şöyle devam etti:

"Önceki seçimler bir parti propagandası şeklinde geçiyordu, bu farklı bir kampanya oldu. Sadece anayasa değişikliğine yönelik bir kampanya götürdük. Kesinlikle partili kimliğimizden sıyrılarak bunu götürdük. Parti bayrağı ve amblemini kullanmadık. Vatandaşlara bunun bir ülke meselesi olduğunu söyledik. Şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim, çok ulumlu bir süreç geçirdik.

Vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok mutlu etti. AKP'nin etkinliklerde değişikliklere ilgili açıklamalar yapılmıyor, sadece CHP'ye yönelik saldırılar söz konusu. Vatandaş bunu görüyor. 'Geçmişte yapılan köprünün, yolunun burada yeri olmamalı' diyor. Saha bizi umutlandırıyor. 'Hayır' çıkacağı noktasında eminiz."

Kutlama yapılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 16 Nisan gecesine yönelik özel bir hazırlık yapmadıklarını aktardı.

"Hayır" çıkması durumunda bir kutlama yapmayı da düşünmediklerini vurgulayan Bingöl, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kutlanacak bir şey yok. Biz sadece gerçekleri dile getirip 'hayır'ı anlattık. Hayır çıktığında hayat devam edecek. Sayın cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu, TBMM, görevinin başında olacak, meclisin daha verimli çalışmasının da önü açılacak. Belki gündemden düştükten sonra anayasadaki darbe hukukunu ortadan kaldıracak bir mutabakat metni hazırlanmasının önü açılacak. 'Hayır'ın çıkması halinde Türkiye bir rahat nefes alacak. 'Evet' çıktığında bir belirsizlik söz konusu. İnsanlar son derece gergin. 'Hayır' oyları gerçekten hayırlı."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin BingölCHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
"Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım"
"Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım"
"Anayasanın herhangi bir yerinde eyalet varsa görevi bırakacağım"
"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"
"Ne derlerse desinler onlarla asla tartışmanın içine girmeyeceğim"
"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"
"Vizeni de PKK'yı da başına çalarız"
Bakan Kaya kadınlarla buluştu
Bakan Kaya kadınlarla buluştu
"16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız"
"16 Nisan'dan sonra AB'ye son önerimizi sunacağız"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ