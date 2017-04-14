CHP 'hayır'dan umutlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, CHP'nin halk oylaması öncesi hazırlıklarını, anlattı.

Parti olarak, 16 Nisan'a aylar öncesinde hazırlandıklarını ve daha önce başlattıkları "sandık çevresi sorumluları" çalışmasının çok ciddi yararını gördüklerini aktaran Bingöl, bu sayede halk oylaması öncesi kısa sürede örgütlendiklerini bildirdi.

Bingöl, ülke genelinde 167 bin civarında sandık olduğunu ve tamamında sandık görevlisi ile müşahit atamalarının tamamlandığına işaret eden Bingöl, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımıza çok net ifade etmek istiyorum; CHP, sandık güvenliğini tamamen sağlamış durumda. 1 Kasım ve 7 Haziran seçimlerinde bazı ufak tefek eksikliklerimiz vardı, onları da tamamladık. Herkes gönül rahatlığıyla oyu kullanabilir. Engelli kardeşlerimizin sandığa gitmesi konusunda da hazırlıklarımız yapıldı. İl ve ilçe örgütlerimize başvurulması halinde engelli ve sağlık sorunları olan seçmenlerimiz sandığa taşınacak."

"Evet'in de güvencesi biziz"

Sandık başlarındaki ıslak imzalı tutanakların takibinden, seçim kurullarında sayım döküm tutanaklarının birleştirilmesi esnasına kadar kalabalık bir ekiple çalışacaklarına değinen Bingöl, "300 binin üzerinde bir sayı ile sahada çalışacağız. Bin 500'ün üzerinde gönüllü başvurusu var. Tamamı ülke sevgisi ile bu görevi üstleniyorlar. Oldukça ulvi bir görev yapıyorlar." ifadesini kullandı.

CHP görevlilerinin sadece "hayır"a yönelik oyları koruyup kollamayacağını belirten Tekin Bingöl, "Hangi oy olursa olsun hepsinin güvencesi CHP olacak. 'Evet'in de 'hayır'ın da güvencisi CHP'li görevliler olacak." dedi.

Bingöl, farklı ve ilginç bir kampanya süreci gerçekleştirdiklerini vurgulayarak Bingöl, şöyle devam etti:

"Önceki seçimler bir parti propagandası şeklinde geçiyordu, bu farklı bir kampanya oldu. Sadece anayasa değişikliğine yönelik bir kampanya götürdük. Kesinlikle partili kimliğimizden sıyrılarak bunu götürdük. Parti bayrağı ve amblemini kullanmadık. Vatandaşlara bunun bir ülke meselesi olduğunu söyledik. Şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim, çok ulumlu bir süreç geçirdik.

Vatandaşlarımızın ilgisi bizi çok mutlu etti. AKP'nin etkinliklerde değişikliklere ilgili açıklamalar yapılmıyor, sadece CHP'ye yönelik saldırılar söz konusu. Vatandaş bunu görüyor. 'Geçmişte yapılan köprünün, yolunun burada yeri olmamalı' diyor. Saha bizi umutlandırıyor. 'Hayır' çıkacağı noktasında eminiz."

Kutlama yapılmayacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, 16 Nisan gecesine yönelik özel bir hazırlık yapmadıklarını aktardı.

"Hayır" çıkması durumunda bir kutlama yapmayı da düşünmediklerini vurgulayan Bingöl, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kutlanacak bir şey yok. Biz sadece gerçekleri dile getirip 'hayır'ı anlattık. Hayır çıktığında hayat devam edecek. Sayın cumhurbaşkanı, başbakan, bakanlar kurulu, TBMM, görevinin başında olacak, meclisin daha verimli çalışmasının da önü açılacak. Belki gündemden düştükten sonra anayasadaki darbe hukukunu ortadan kaldıracak bir mutabakat metni hazırlanmasının önü açılacak. 'Hayır'ın çıkması halinde Türkiye bir rahat nefes alacak. 'Evet' çıktığında bir belirsizlik söz konusu. İnsanlar son derece gergin. 'Hayır' oyları gerçekten hayırlı."