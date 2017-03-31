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CHP halk oylamasında 300 bin kişiyle çalışacak

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için müşahit atamalarını tamamlayan CHP, 16 Nisan günü, veri girişi yapacaklar ve sandık başında bulunacaklar dahil olmak üzere 300 bine ulaşan bir kadroyla çalışacak.

CHP halk oylamasında 300 bin kişiyle çalışacak

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için müşahit atamalarını tamamlayan CHP, 16 Nisan günü, veri girişi yapacaklar ve sandık başında bulunacaklar dahil olmak üzere 300 bine ulaşan bir kadroyla çalışacak.

31 Mart 2017 Cuma 13:27
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CHP halk oylamasında 300 bin kişiyle çalışacak

Anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması için müşahit atamalarını tamamlayan CHP, 16 Nisan günü, veri girişi yapacaklar ve sandık başında bulunacaklar dahil olmak üzere 300 bine ulaşan bir kadroyla çalışacak.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, yaptığı açıklamada, yurtdışı oyların toplanacağı ATO Congresium'dakilerle birlikte halk oylamasında kurulacak sandık sayısının toplamda 167 bini aşacağını söyledi. 

Sandık görevlendirmelerinin tamamını yaptıklarını vurgulayan Aksünger, halk oylaması günü sonuçların girileceği SEÇSİS türü bir sistemin kendilerinde de bulunduğunu anlattı.

957 ilçede online çalışan bir seçim sistemleri olduğunu ve parti görevlileri tarafından ıslak imzalı tutanakların buraya girildiğini belirten Aksünger, "O sistemle biz aslında YSK'dan gelen verilerle, örgütlerimizden gelen ıslak imzaları karşılaştırıyoruz. Bu sistem anında karşılaştırıyor çünkü her iki dakikada bir YSK'dan bize sonuçlar geliyor. 7 Haziran ve 1 Kasım'da bunun denemelerini yapmıştık zaten ve başarılı olmuştuk. Burada da umut ediyorum ki yine başarıyla bunu sonuçlandıracağız." dedi.

"PM salonunu seçim üssü yapıyoruz"

Her seçimde olduğu gibi halk oylamasında da Parti Meclisi salonunu bir "üs"se döndüreceklerini bildiren Aksünger, bu merkezde de 150 kişinin görev yapacağını açıkladı. 

"AGİT heyetine çalışmalarımızı anlatacağız"

Anayasa referandumunu izlemek için Türkiye'de bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcileri ile bugün bir toplantı yapacaklarını da bildiren Erdal Aksünger, yaptıkları çalışmaları heyete aktaracaklarını kaydetti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa DeğişikliğiCHPHalk OylamasıErdal AksüngerATO CongresiumSEÇSİS
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