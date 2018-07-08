Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672
Gebelikte alerjiye dikkat
Gebelikte alerjiye dikkat
SELİM OĞUR "BİÇİLMİŞ KAFTAN"LARA SESLENDİ 
SELİM OĞUR "BİÇİLMİŞ KAFTAN"LARA SESLENDİ 
Caminin sevimli misafirleri
Caminin sevimli misafirleri
Kadın esnaf sayısı arttı
Kadın esnaf sayısı arttı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı
Çin'den ABD'ye tarife yanıtı

CHP Grup Yönetimi belirlendi

CHP Grup başkanvekilliklerine Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yeniden seçildi.

CHP Grup Yönetimi belirlendi

CHP Grup başkanvekilliklerine Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç yeniden seçildi.

08 Temmuz 2018 Pazar 17:10
0 Okunma
CHP Grup Yönetimi belirlendi

Meclis Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için Ankara Milletvekili Levent Gök'ün ismi belirlendi, Grup başkanvekilliklerine İstanbul Milletvekili Engin Altay, Manisa Milletvekili Özgür Özel ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç seçildi.

TBMM Genel Kurulunda dün gerçekleştirilen yemin töreninin ardından CHP TBMM Grubu, 27. Yasama Dönemi'nin ilk toplantısını basına kapalı yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan toplantıda, grup ve Meclis yönetimi seçimi gerçekleştirildi.

TBMM Başkanlık Divanı'nda CHP'ye düşen TBMM Başkanvekilliği için yapılan seçime, Ankara Milletvekili Levent Gök tek aday olarak girdi. Gök, kullanılan oyların 119'unu alarak CHP'nin TBMM Başkanvekili adayı oldu.

Geçen dönemki grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç kullanılan 136 oyun 131'ini alarak ,yeniden bu göreve getirildi.

Katip üyelik için 8 ve idare amirliği için 5 adayın yarıştığı seçimlerin ilk turunda hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçimlerin ikinci turuna geçildi.

Bu arada toplantı öncesinde bazı milletvekillerine parti içindeki kurultay talepleri soruldu.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, "barış" dediklerini, Türkiye'nin gerginliğe ihtiyacının bulunmadığını belirterek, iktidarın, CHP üzerinde bir oyun oynadığını, bunun aracısı olmayacaklarını savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker de partinin yapısal sorunları bulunduğunu, kişiyle ilgili değişebilecek bir sorun olmadığını kaydetti. Şeker, bunları kendi iç mekanizmalarında tartışıp, çözüm üretmek üzerine görüşmeler yapmaları gerektiğini belirtti.

Gazetecilerin, "İmza toplanıyormuş" sözlerine Şeker, "Onunla ilgili bir iddia var, o iddia ne noktaya gelir hep beraber göreceğiz. Ama mesele Ahmet gitsin, Mehmet gelsin meselesinin ötesinde. Çözmemiz gereken bazı sorunlarımız var. Bunları parti içinde konuşup tartışıp, yapısal sorunlarımızı çözmek durumundayız." karşılığını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal Kılıçdaroğlu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İYİ Parti Meclis Başkan adayı belli oldu
İYİ Parti Meclis Başkan adayı belli oldu
Başbakan Yıldırım, Rafini ile görüşecek
Başbakan Yıldırım, Rafini ile görüşecek
CHP TBMM Grubu toplandı
CHP TBMM Grubu toplandı
Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı seçildi
Naci Bostancı AK Parti Grup Başkanı seçildi
Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi
Yıldırım, Bahçeli ile bir araya geldi
Muharrem İnce: CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor
Muharrem İnce: CHP'de bir değişim rüzgarı esiyor
CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması
CHP'li Ağbaba'dan mazbata açıklaması
'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'
'Yüzde 52,5 önemli oy oranıdır'
Elitaş'tan kabine açıklaması
Elitaş'tan kabine açıklaması

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ