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CHP Grup Başkanvekili Özel: Tavır kişisel değil kurumsaldır

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in referandum sürecine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Tavır kişisel değil kurumsaldır." dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel: Tavır kişisel değil kurumsaldır

CHP Grup Başkanvekili Özel, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in referandum sürecine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Tavır kişisel değil kurumsaldır." dedi.

16 Şubat 2017 Perşembe 13:30
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CHP Grup Başkanvekili Özel: Tavır kişisel değil kurumsaldır

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem'in referandum sürecine ilişkin yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Bu bir kişinin tek başına sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ya da kendi görüşünü ifade etmesinden daha öte bir şeydir. Tavır kişisel değil kurumsaldır." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Erdem'in Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı konuşmada, "Eğer 16 Nisan günü referandumda yüzde 50’yi yakalayamazsak, iç savaşa hazırlanın." dediğini anımsattı.

AK Parti'nin, toplumda oluşan tepkiler üzerine Erdem'in istifasını istediğini aktaran Özel, "Bu bir kişinin tek başına sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ya da kendi görüşünü ifade etmesinden daha öte bir şeydir. Tavır kişisel değil kurumsaldır." diye konuştu.

"AK Parti'nin kurumsal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz"

Erdem'in il başkan yardımcısı olduğunu ve ilçe ilçe gezerek, parti üyelerine referandum ile anayasanın içeriğiyle ilgili bilgilendirmeler yaptığını anlatan Özel, istifanın AK Parti'nin siyasi ve kurumsal sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağını öne sürdü.

Özel, şunları söyledi:

"Her gün AKP'nin en yetkili ağızlarından tam bu cümlelerle ifade edilmeyen ama etrafında dolanılarak, karşı tarafta görüş bildiren herkese 'terörist' denilerek hem siyasetimiz hem referandum sonrası süreç terörize edilmeye, bir korku siyaseti yürütülmeye bu negatif kampanya üzerinden savunamadıkları anayasa metnine destek aranmaya çalışılmaktadır. Aslında, AKP yetkililerinin söyleyip söyleyip ağzından çıkaramadığı baklayı Manisa il başkan yardımcısı söylemiştir."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCHP Grup BaşkanvekiliÖzel
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