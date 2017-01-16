CHP Grup Başkanvekili Özel'den 'anayasa değişikliği' açıklaması

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Anayasa değişikliği teklifinin ikinci tur görüşmelerine ilişkin "Eğer bu düzenleme açık, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini sağlayacağız." dedi.

Özel, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, anayasa değişikliği teklifine ilişkin eleştirilerini dile getirdi.

Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin, TBMM Başkanlığı ile TRT arasındaki protokolün imkan vermesine rağmen, saat 19.00'dan sonra yayınlanmadığını ve özellikle karartmaya tabi tutulduğunu ileri süren Özel, oylamalar sırasında bazı iktidar partisi milletvekilleri tarafından gizliliğe uygun davranılmadığını iddia etti.

Genel Kuruldaki kavgayı da anımsatan Özel, CHP'lilerin kürsüdeki sembolik direnişinin ve alkışlı protestosunun bitmesine sabır göstermeyen AK Parti yöneticilerinin talimatıyla 300'ün üzerindeki milletvekilinin kürsüye hücum ettiğini savundu. Özel, "Burada 5. maddede yazdıkları ve içeriksel olarak yaptıkları şeyi fiziken de yaptılar. Meclisin kürsüsünü yerinden söktüler, saraya götürmeye kalktılar." görüşünü dile getirdi.

Görüşmelerin ikinci turunda, Anayasa ve İçtüzüğe uygun olarak yapılması gereken gizli oylamanın, alenileştirilmesine, denetim yapılmasına ve kabinlere girilmeden açıkta oy atılmasına izin vermeyeceklerini belirten Özel, şöyle devam etti:

"İkinci turda eğer Adalet ve Kalkınma Partililer, bu rejim değişikliğini, gizli yapılması gereken oylamayı aleni yapmaya kalkarlarsa burada en sert ve net tavrımızı tekrar göstereceğiz. Böyle bir oylamaya izin vermeyeceğiz. Ortaya çıkan tüm ihlalleri, teknolojinin, hukukun, İçtüzüğün tanıdığı tüm olanakları kullanarak tespit edeceğiz ve bunu günü geldiğinde Anayasa Mahkemesine taşıyacağız. Eğer bu düzenleme açık, takip edilen oylarla, gözlemcilerle, baskıyla alenileştirilir ve 330'u geçerse Anayasa Mahkemesine gidip bu düzenlemenin denetlenmesini ve iptalini sağlayacağız."

"Cumhuriyetin izlerinin silindiği bir müfredatla karşı karşıyayız"

Milli Eğitim Bakanlığının müfredat değişikliğine de değinen Özel, "Atatürk'ün, Atatürk vurgusunun, resminin, sözünün azaltıldığı, İkinci Dünya Savaşı ve İsmet İnönü konularının çıkarıldığı, her geçen gün biraz daha cumhuriyetin ve demokrasinin izlerinin silindiği bir müfredatla karşı karşıyayız." diye konuştu.

"Yasin Aktay, 'Ben değilim' desin"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, bugün bir gazetede yer alan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay ile ilgili iddianın anımsatılması üzerine, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan'ın Meclis Genel Kurulundaki konuşması sırasında, kod numarasını okuduğu bir MİT raporundan bahsettiğini hatırlattı. Özel, şu görüşleri ileri sürdü:

"Yasin Aktay'a sormak lazım. Kod numarasını biliyor mu, o koddaki kendisi mi? Ben, Yasin Aktay'dır demiyorum. Yasin Aktay, 'Ben değilim' desin. Ama biz bir Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı olduğunu biliyoruz. Ama başka numaralar da başkaları da var mı onu bilmiyoruz. O yüzden bu Yasin Aktay mı, onu Yasin Aktay'a soralım. Ama çorap söküğü gibi bu bir, ikiye, üçe mi çıkacak, onu da biraz zamana bırakalım. Ama en az bir FETÖ'cünün, AKP Genel Başkan Yardımcısı olarak MİT'te fişli olduğunu artık hepimiz biliyoruz."