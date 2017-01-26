CHP Grup Başkanvekili Gök suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi

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CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM Genel Kurulunun 22 Ocak günkü birleşiminde, AK Parti'li 5 milletvekilinin hem elektronik sistem ile hem de pusula gönderdiğini ve mükerrer oy kullandığını belirterek, bu milletvekilleri hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Gök, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunun 22 Ocak Pazar günkü 65. birleşiminde AK Parti'nin Grup önerisinin oylamasından önce yoklama talebinde bulunduklarını anımsattı.

Yoklamada toplantı yeter sayısının bulunamadığını savunan Gök, buna karşın TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı'nın, Meclisin tatil kararını oylamaya sunarak, Meclisin kapatıldığını belirtti.

Gök, TBMM Başkanlık Divanı'nın CHP'li katip üyesi Emre Köprülü'nün, sonuç ilan edilmeden önce elektronik sistem ile oy pusulaların karşılaştırılması önerisini, Bahçekapılı'nın dikkate almayarak, sonucu alelacele açıklandığını öne sürdü.

Sisteme giren 157 milletvekili dışında, AK Parti'li 9 milletvekilinin yazılı pusula göndererek, yoklamaya katıldığını ifade eden Gök, pusula gönderen 9 milletvekilinden 5'inin aynı zamanda mükerrer şekilde, elektronik sistemle de oy kullandığının anlaşıldığını savundu.

Gök, toplantı yeter sayısı olan 184 milletvekili yerine, 181 milletvekiline ulaşıldığı için ikinci yoklama yapılması gerekirken, tatil kararı alındığını ileri sürdü.

Bunun üzerine TBMM Başkanlık Divanı'nın toplanmasını istediklerini anımsatan Levent Gök, dünkü divan toplantısında, AK Parti'li üyelerin tespitinin de 5 milletvekilinin mükerrer oy kullandığı yönünde olduğunu kaydetti.