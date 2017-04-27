CHP Grup Başkanvekili Gök: İç hukuku tüketen kararlar bunlar

TBMM - Halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, CHP'nin şu andaki en önemli çalışmasının, 49 milyon 779 bin vatandaşın oy kullandığı referandumun sonuçlarının üzerindeki şaibenin üzerine gitmek, mühürsüz seçimi sorgulamak, hakkı yenen "hayır" cephesinin ve "evet" diyenlerin hukukunu korumak olduğunu söyledi.

Türkiye üzerindeki büyük bir ayıbı kaldırmak için mücadele verdiklerini savunan Gök, Türkiye'nin yurt dışındaki saygınlığına da gölge düşüren referandum sonuçlarının tartışmalı, gayrimeşru olduğunu ileri sürdü.

CHP olarak öncelikli görevlerinin hukuk devleti ilkelerini,YSK'nın aldığı kanunsuz kararlar karşısında hak ve hukuku korumak, aramak olduğunu ifade eden Gök, çerçevede gayrimeşru ilan ettikleri referanduma dair uyum yasalarına yönelik süreçte CHP'nin etkin muhalefetini göstereceğini belirtti. Gök, yetkili kurullarında aşama aşama alacakları kararlarla bunu kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Gök, bu cumartesi günü CHP'li il ve ilçe başkanlarıyla toplantı yapılacağını, belediye başkanlarıyla da daha sonra ayrı bir toplantı gerçekleştireceklerini kaydetti.

"Hukukçularımız değerlendiriyor"

Anayasa Mahkemesinin, YSK'nın kararları üzerine kendisine yapılan bireysel başvurularda, "YSK'nın kararlarının kesin olduğunu ve bu konuda kendisinin, görevli, yetkili olmadığını" ifade ettiğini anımsatan Gök, "Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin, kendisini bağlayan bu görüşü ortada. İç hukuku tüketen kararlar bunlar. CHP de Anayasa Mahkemesinin, önceki bu kararlarını da dikkate alarak AİHM'e doğrudan başvuruda bulunacaktır." dedi.

Başvurunun CHP tüzel kişiliğiyle mi yoksa bireysel mi yapılacağı sorusu üzerine Gök, kurum mu yoksa bireysel mi başvuru yapacaklarını hukukçularının değerlendirdiğini bildirdi.

Gök, başvurunun ne zaman yapılacağına yönelik soruya, "Önemli bir dilekçe hazırlanacaktır. Dilekçemizi hazırladıktan sonra başvuruda bulunulacaktır. Ama en kısa zamanda olacaktır." karşılığını verdi.