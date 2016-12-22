ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'nin 24 Mayıs 2016'daki TBMM Grup Toplantısı'nda, AK Parti, parti yönetici ve mensuplarına hakaret içeren slogan atılmasına ilişkin, CHP İzmir Buca Parti Yönetiminde görevli 8 şüpheli hakkında "hakaret" suçundan iddianame düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Cevat İşlek tarafından düzenlenerek Ankara 43. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, Zahide K, Pınar Ç, Gündoğdu G, Selinay A, Burcu E, Erhan T, Nurdan K. ve Haydar G, şüpheli olarak yer aldı.

AK Parti Genel Sekreter Abdulhamit Gül, AK Parti Grup Başkanvekilleri İlknur İnceöz, Naci Bostancı ve Bülent Turan ile AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır'ın müşteki olduğu kaydedilen iddianamede, Gül, İnceöz, Bostancı, Turan ve Coşkun'un, 24 Mayıs 2016'da TBMM'deki CHP Grup Toplantısı'nda, AK Parti, parti yönetici ve mensuplarını hedef alan sloganlarla kendilerine hakaret eden şüphelilerden şikayetçi oldukları belirtildi.

CHP İzmir Buca Parti Yönetiminde görevli şüphelilerin, CHP Grup Toplantısı'na katılarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması sırasında, AK Parti yöneticilerini kastederek slogan atıp, hakaret ettiklerine yer verilen iddianamede, şüphelilerin 4 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

AA