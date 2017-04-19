Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
91132
ALTIN
150.623
DOLAR
3.6674
STERLIN
4.7005
EURO
3.9267
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı hayat kalitesini düşürüyor
Yaygın kullanılan doğum kontrol hapı...
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
Otomobiller yeni teknolojilerle 'akıllanıyor'
39. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği korteji düzenlendi
39. TRT Uluslararası 23 Nisan...
5 yaşındaki kanser hastası Yudum yardım bekliyor
5 yaşındaki kanser hastası Yudum...
Herkes İçin Masallar Festivali yarın başlıyor
Herkes İçin Masallar Festivali yarın...

CHP Grubu referandumu değerlendirecek

CHP TBMM Grubu, referandum sonuçlarını değerlendirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda, son siyasi gelişmeler ele alınacak.

CHP Grubu referandumu değerlendirecek

CHP TBMM Grubu, referandum sonuçlarını değerlendirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda, son siyasi gelişmeler ele alınacak.

19 Nisan 2017 Çarşamba 16:32
17 Okunma
CHP Grubu referandumu değerlendirecek

TBMM

CHP TBMM Grubu, referandum sonuçlarını değerlendirecek.

CHP Grubu, 22 Nisan Cumartesi günü parti genel merkezinde toplanacak.

Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda, son siyasi gelişmeler ele alınacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCHP GrubuReferandum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır
Sokak çağrısı PKK'yı, FETÖ'yü kurtarma çağrısıdır
Başbakan Yıldırım: Milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar
Başbakan Yıldırım: Milletin kabul ettiğini sen kabul etmezsen ne yazar
Cumhurbaşkanının partiye üyeliğinin önünde bir engel yok
Cumhurbaşkanının partiye üyeliğinin önünde bir engel yok
Milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarılmalı
Milletimizin ortaya koyduğu sonuçtan ders çıkarılmalı
YSK Başkanı Güven: İtirazlara öğleden önce bakacağız
YSK Başkanı Güven: İtirazlara öğleden önce bakacağız
CHP halk oylamasının iptalini istedi
CHP halk oylamasının iptalini istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ