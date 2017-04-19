CHP Grubu referandumu değerlendirecek

TBMM
CHP TBMM Grubu, referandum sonuçlarını değerlendirecek.
CHP Grubu, 22 Nisan Cumartesi günü parti genel merkezinde toplanacak.
Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda, son siyasi gelişmeler ele alınacak.
AA
CHP TBMM Grubu, referandum sonuçlarını değerlendirecek. Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda, son siyasi gelişmeler ele alınacak.
TBMM
CHP TBMM Grubu, referandum sonuçlarını değerlendirecek.
CHP Grubu, 22 Nisan Cumartesi günü parti genel merkezinde toplanacak.
Basına kapalı olarak gerçekleşecek toplantıda, son siyasi gelişmeler ele alınacak.
AA