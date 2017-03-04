CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:16 Nisan'da sandığa gidin

İZMİR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kültürpark'taki Türkiye Romanlar Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin en temel sorununun işsizlik olduğunu, işsizliğin de ancak sosyal devlet ilkesiyle sona erdirilebileceğini söyledi.

Roman vatandaşlara verdiği sözü tuttuğunu ve onları temsil eden Özcan Purçu'yu seçilecek bir yerden milletvekili adayı yaptığını belirten Kılıçdaroğlu, Purçu'nun da TBMM'de önemli görevler üstlendiğini kaydetti.

Türkiye'nin referanduma hazırlandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "16 Nisan'da sandığa gideceksiniz, Cumhuriyet'e sahip çıkın, oy kullanın, işsizlik olmasın, aç insan olmasın. " diye konuştu.

Romanların "hayırlı bir iş" yapmasını isteyen Kılıçdaroğlu, "Demokrasi olsun, demokrasi hayırlı iştir hep birlikte gereğini yapalım." ifadesini kullandı.

Muhabir: Efsun Yılmaz