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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Strazburg'a gidecek

Kılıçdaroğlu, AKPM Genel Kuruluna hitap edecek, ikili görüşmelerde bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Strazburg'a gidecek

Kılıçdaroğlu, AKPM Genel Kuruluna hitap edecek, ikili görüşmelerde bulunacak.

06 Kasım 2017 Pazartesi 15:13
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Strazburg'a gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7-9 Kasım'da Strazburg'a bir ziyaret gerçekleştirecek.

CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, 8 Kasım'da başlayacağı temasları çerçevesinde, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland ve Venedik Komisyonu Başkanı Gianni Buquicchio ile görüşecek.

Kılıçdaroğlu, görüşmelerin ardından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunda bir konuşma yapacak.

Avrupa Konseyi ile ilişkilerin ele alınacağı ziyarette Kılıçdaroğlu, Strazburg'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla da buluşacak.

Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz eşlik edecek.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluStrazburgAKPM
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