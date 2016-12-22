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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un öldürülmesi olayının mutlaka aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Hiçbir yabancının kendi ülkemizde bir suikasta kurban gitmesini istemiyoruz. Onları korumak Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefidir. Onu öldürenlerden çok azmettirenleri bulmamız lazım." dedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Karlov'un öldürülmesiyle ilgili, "Bu yakışmıyor Türkiye'ye. Öldüren kişinin bir polis olması, o kişinin canlı yakalanmayıp öldürülmesi yine üzerinde ayrıca durmamız gereken bir noktadır." ifadelerini kullandı.

AA