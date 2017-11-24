CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmenlerimizin daha iyi bir eğitim sisteminde görev yapabildikleri ve emeklerinin karşılıklarını alabildikleri bir Türkiye inşa etmek hepimizin görevidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Geleceğimizin mimarları tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenlerimizin daha iyi bir eğitim sisteminde görev yapabildikleri ve emeklerinin karşılıklarını alabildikleri bir Türkiye inşa etmek hepimizin görevidir." ifadesini kullandı.