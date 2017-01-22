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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'i özlemle anıyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tunceli Milletvekili, TBMM Başkanvekili, saygın hukukçu merhum Kamer Genç'i her gün artan bir özlemle anıyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'i özlemle anıyoruz

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Tunceli Milletvekili, TBMM Başkanvekili, saygın hukukçu merhum Kamer Genç'i her gün artan bir özlemle anıyoruz." dedi.

22 Ocak 2017 Pazar 19:30
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Kamer Genç'i özlemle anıyoruz

ANKARA  - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kamer Genç'in vefatının birinci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Genç'in örnek bir yaşam sürdüğünü, ilkelerinden asla taviz vermediğini, her zaman dürüst ve onurlu olduğunu belirtti.

Genç'in yoksul bir ailenin çocuğu olarak üstün çalışkanlık ve başarı gösterdiğini, Türkiye'ye hizmet ederken de TBMM'de, elinde fenerle yolsuzluğa bulaşmış bir kara düzen içerisinde onurlu bir insan ararken de temel ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Cumhuriyete aşık büyük bir vatansever ve demokrat olarak bu ülkede yaşanan her tür baskıya, adaletsizliğe ve haksızlığa karşı dimdik durdu. 1982 Anayasası'nın tümüne hayır oyu kullanan tek danışma üyesiydi. Deniz Feneri gibi yolsuzlukların amansız takipçisiydi. Demokrasiye darbe vuranlar da yetim hakkına el uzatanlar da karşılarında onu buldu. Kamer Genç milletin hakkını herkese karşı koruyan halkın tertemiz bir temsilcisiydi. Tunceli Milletvekili, TBMM Başkanvekili, saygın hukukçu, değerli yol arkadaşım merhum Kamer Genç'i her gün artan bir özlemle anıyoruz."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Genç'i rahmetle andığını belirterek, sevenlerine, hemşehrilerine ve tüm halka başsağlığı dileklerini iletti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Kamer GençÖnce Vatan GazetesiKemal Kılıçdaroğlu
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