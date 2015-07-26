CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

ANKARA



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hain saldırılarla Türkiye'de kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını, bu oyuna meydan verilmemesi için sağduyulu davranılması gerektiğini bildirdi.



Kılıçdaroğlu, twitter hesabından, son günlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.



Hain saldırılar ile Türkiye'de kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu," Bu oyuna meydan vermemek için sağduyulu davranmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.



Diyarbakır'da şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, tüm Türkiye'ye "başsağlığı" dileğinde bulundu.

