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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hain saldırılar ile Türkiye'de kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Bu oyuna meydan vermemek için sağduyulu davranmaya devam etmeliyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Hain saldırılar ile Türkiye'de kaos ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Bu oyuna meydan vermemek için sağduyulu davranmaya devam etmeliyiz" dedi.

26 Temmuz 2015 Pazar 13:37
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu,

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hain saldırılarla Türkiye'de kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını, bu oyuna meydan verilmemesi için sağduyulu davranılması gerektiğini bildirdi.

Kılıçdaroğlu, twitter hesabından, son günlerde yaşanan terör saldırılarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Hain saldırılar ile Türkiye'de kaos ortamı yaratılmaya çalışıldığını belirten Kılıçdaroğlu," Bu oyuna meydan vermemek için sağduyulu davranmaya devam etmeliyiz" ifadesini kullandı.

Diyarbakır'da şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Kılıçdaroğlu, tüm Türkiye'ye "başsağlığı" dileğinde bulundu.

AA

Son Güncelleme: 26.07.2015 13:04
Anahtar Kelimeler:
CHPönce VatanKemal KılıçdaroğluSağduyu
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