CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Cumhuriyet ve demokrasi ortak amaç olmalı

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye ne zaman bir darbe olduysa, Türkiye'nin darbe sonrası, idamlar, tutuklamalar, özel mahkemeler, sıkı yönetimler gibi ağır süreçler yaşadığına dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Bütün bunların hepsi gündeme gelmiş olacaktı ve Türkiye yeniden uygar dünyanın bir parçası değil, darbelerle anılan bir ülke konumuna gelmiş olacaktı." diye konuştu.

Demokrasiyi, özgürlükleri, cumhuriyeti savunanların duyarlılıklarını koruduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bağlamda baktığınızda bu darbe girişiminin başarısız olması, halkın, siyasal partilerin, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin bir anlamda ortak çabasıyla gerçekleşmesi oldu. Bir başka önemli gerçek daha var, cumhuriyet tarihimizde en kanlı darbe girişimidir."

Darbe girişiminin yaşandığı gece, Genelkurmay Özel Kalemi'nden CHP Özel Kalemi'ne "Genelkurmay Başkanı'nın darbenin başında olduğu ve talimatları verdiği" bilgisinin geldiğini bildiren Kılıçdaroğlu, "Şimdi tutuklanan kişiden geldi. Biz tabii ki hemen 'darbe kimden gelirse, biz tamamına karşıyız' diye arkadaşlara da bu şekilde bilgi verildi ve onlar da bu tavırlarını korudular." dedi.

OHAL ilanı

OHAL'in ilanı ve CHP'nin OHAL'e karşı çıkmasının hatırlatılarak, "Şimdi ilan edilmezse sizce, ne zaman ilan edilmeli?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Biz şunu söyledik; bu parlamentoyu kapatmayalım. Uçaklar gelip bombalarken, Meclis açık mıydı? Açıktı. Biz darbelere karşı mıyız? Dört siyasi parti karşı. Yasal olarak bir yetki mi istiyorsunuz? Getirin hemen size yetkiyi verelim. Bir engel yok ki bunda. Ama siz darbeye karşı direnen bir parlamentoyu, 'siz şimdilik bir köşede durun, biz OHAL ilan edip, bu işle mücadele edeceğiz' derseniz, biz bunu doğru bulmadık." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi

CHP'ye de sızmış paralel yapı mensuplarının olup olmadığı ve bunlara ilişkin tedbir alınıp alınmayacağının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, "Bizim bir istihbarat örgütümüz yok. Kim paralelci, kim paralelci değil biz bilmiyoruz ama devletin istihbarat örgütü gelip de 'Şu kişi şöyledir, bu kişi böyledir' diye bir şey verirse bakarız. Biz bir siyasi partiyiz." diye karşılık verdi. Kılıçdaroğlu, kendilerine gelen her bilgiyi kontrol ettiklerini de söyledi.

İstanbul'da pazar günü düzenlenecek miting için Büyükşehir Belediyesince ücretsiz ulaşım sağlanacağının, AK Parti'den de katılım olacağının belirtilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Herkese açık. Çünkü bu Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi. Cumhuriyet ve demokrasi sadece bizim değil bütün siyasi partilerin, vatandaşların ortak beklentisi, amacı, kültürü olmak zorunda." ifadesini kullandı.