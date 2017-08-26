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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in dün vefat eden annesi Mübeccel Erkek'in cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in dün vefat eden annesi Mübeccel Erkek'in cenaze törenine katıldı.

26 Ağustos 2017 Cumartesi 14:41
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu cenaze töreninde

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in dün vefat eden annesi Mübeccel Erkek'in cenaze törenine katıldı.

Mübeccel Erkek için Yalı Camisi'nde düzenlenen törene, Gelibolu Yarımadası Tarihi Alanı'nda gerçekleştirilen ve 4 gün sürecek Adalet Kurultayı için kente gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Vali Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, bazı eski bakanlar, milletvekilleri, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Mübeccel Erkek'in cenazesi, kılınan namazın ardından Çanakkale Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

GESTAŞ AŞ'ye ait "Erdoğan Yazıcı" isimli feribotla cenaze için Eceabat'tan Çanakkale'ye gelen Kılıçdaroğlu, iskeleden camiye geçişi esnasında vatandaşlarla selamlaştı.

Bu arada, Yalı Caddesi'nde yürürken Kılıçdaroğlu'nun ceketine bir kadın esnaf nazar boncuğu taktı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluçanakkaleMuharrem ErkekGESTAŞ AŞKılıçdaroğlu Cenaze Töreninde
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