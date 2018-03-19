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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Afrin açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Afrin'de kontrolün sağlamasına ilişkin, "Mehmetçiğimiz onu Türk Milletine armağan etti. Bizde ordumuza içten teşekkür ediyoruz." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Afrin açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Afrin'de kontrolün sağlamasına ilişkin, "Mehmetçiğimiz onu Türk Milletine armağan etti. Bizde ordumuza içten teşekkür ediyoruz." dedi.

19 Mart 2018 Pazartesi 12:53
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'dan Afrin açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Bundan sonraki süreç önem taşıyacaktır. Afrin'in yönetimi, güvenliğin tesis edilmesi, yerel halkla ilişkiler ve orada Türkiye'ye müzahir bir yapının ortaya çıkartılması bundan sonra başka alanlarda terörle mücadele konusunda Türkiye'nin eline önemli fırsatlar sunacaktır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, dün Çanakkale Deniz Zaferi'nin kutlandığı günde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de kontrolü sağladığını anımsatarak, "Mehmetçiğimiz onu Türk Milletine armağan etti. Bizde ordumuza içten teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye'nin ulusal güvenliği ve sınır güvenliğinin üzerinde en çok durdukları konu olduğunu dile getiren Yılmaz, gelişmelerinde, Türkiye'nin sınır güvenliğinin sağlanması, terör örgütü PKK'nın sınırdan ve sınıra mücavir alanlardan uzaklaştırılması ile sınırın takip edilmesine dönük olduğunu ve kendilerinin de bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Bunun, TSK'nin bir başarısı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hükümetin, Suriye politikası iflas etmişken ve esasen Suriye'de bütünlükçü bir çözüm konusunda hükümetin hiçbir fikri yokken ordumuz bu yanlışlığı kanıyla, canıyla telafi etmeye ve düzeltmeye gayret etmiştir. O nedenle bu açıdan olaya yaklaşıp ordumuza yürekten teşekkürü bir borç biliyoruz. Bundan sonraki süreç önem taşıyacaktır. Afrin'in yönetimi, güvenliğin tesis edilmesi, yerel halkla ilişkiler ve orada Türkiye'ye müzahir bir yapının ortaya çıkartılması bundan sonra başka alanlarda terörle mücadele konusunda Türkiye'nin eline önemli fırsatlar sunacaktır.

Elbette Menbiç önemlidir ama Menbiç, Afrin kadar kolay olmayacaktır. Özellikle Afrin'den çıkan ve kaçan bu yapılanmanın Menbiç'e yığılacağını ve Fırat'ın doğusunda önemli bir yığınak yapacağını biliyoruz. O nedenle Türkiye'nin Fırat'ın doğusuyla alakalı bu zamana kadar gündeme getirmiş olduğu tezleri tek başına yapması halinde ciddi bir maliyetinin olacağını ifade etmek isteriz."

Öztürk Yılmaz, Fırat'ın doğusundaki yapılanmanın hem Türkiye, Irak ve Şam'ı tehdit etmek hem de İran'ın bölgeye gelmesini önlemek amacıyla tasarlanmış bir yapılanma olduğunu ve bunun hamilerinin de belli olduğunu vurgulayarak, bu yapılanmanın oradan temizlenmesinin de ancak bu çevrelerin iş birliği ile mümkün olabileceğini savundu.

Yılmaz, "İran, Irak, rejimin ve Türkiye'nin gerekirse orada bundan sonra yapılacak operasyonların böyle dörtlü bir koordinasyonla yapılması hem Türkiye'nin verebileceği zaiyatın azaltılması hem de bölgenin temizlenmesi açısından önem taşıyacaktır." diye konuştu.

Hükümetin, "Afrin mücadelesini iç politikaya malzeme yapmasını" asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Yılmaz, bunu reddedeceklerini belirtti.

Sorular

Bir gazetecinin, "ÖSO'yla ilgili uyarılarda bulunmuştunuz, bunlar halen geçerli mi?" sorusu üzerine Yılmaz, uyarılarının aynen geçerli olduğunu söyledi. Yılmaz, "Özellikle Afrin'in PKK unsurlarından temizlendiği bir ortamda bu unsurların yerel halkla ilişkilerinde sıkıntı çıkabilir. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, olaya hakim olması ve oradaki hem yerel yönetim yapılanmasının götürülmesi hem de güvenliğin sağlanması konusunda TSK'nin ve orada eğitilecek yerel unsurların önem taşıyacağını belirtmek isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Afrin'in merkezine girilmesinin çok zaiyata yol açabileceğine" ilişkin sözlerinin anımsatılması üzerine Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamen TSK'nin güvenliğiyle alakalı yapmış olduğu bir açıklama olduğuna dikkati çekerek, "PKK'nın oradan kaçması ve Afrin kent merkezinin kolay bir şekilde PKK'dan temizlenmesi bizim memnuniyet duyacağımız bir konudur." dedi.

Yılmaz, Afrin'de yerel kent meclisinin oluşturulması ve bunun meşruiyet açısından yerel unsurların güvenini kazanması durumunda, Afrin'deki Kürt homojen yapısına hoş gelen bir yapılanmanın Menbiç'te de Arap homojen yapılanmasına hoş gelecek şekilde tasarlanabileceğini belirterek, bunun da bundan sonraki PKK'yla mücadelenin önünü açarak işi kolaylaştıracağını ve kalenin içten fethedilmesine yardımcı olacağının altını çizdi.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın Türkiye ziyaretinde yapılan görüşmelerin hatırlatılmasına Yılmaz, "Tillerson'ın söylediklerinin Trump yönetimi tarafından sahiplenilmediğini biliyoruz. O nedenle orada varılan uzlaşı her neyse bunun büyük ölçüde suya düştüğünü de belirtmek isteriz." karşılığını verdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖztürk YılmazTSKAfrinTürk Silahlı Kuvvetleri
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