CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu: Tek kişi hükümran olamaz

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde, partisinin il ve ilçe başkanlarının katılımıyla Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'de demokrasinin oylanacağını, burada sadece CHP'nin değil, bütün siyasi partilerin, partili-partisiz bütün vatandaşların, çiftçilerin, esnafın, gazetecilerin, yazarların, aydınların, avukatların sorumluluğu olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, düşünceler, görüşler, inançlar, kimlikler, yaşam tarzları farklı olsa da Türkiye'de huzur içinde, kardeşçe yaşamak istediklerini söyledi.

"Sigortasız devlet olmaz"

Bir ülkede siyasi partiler arasında görüş ayrılıkları, çatışma çıkması durumunda bunları bir araya getirecek olanın cumhurbaşkanı olduğuna işaret eden Kılıçdaroğlu, anayasa değişikliğinin bu sigortayı tümüyle devre dışı bıraktığını savundu.

"Evinizde, mahallede elektrikler söndüğünde önce sigortaya bakarsınız. Sigortasız bir devlet olmaz." diyen Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanının, bir partinin genel başkanı olduğunda "cumhurun başkanı" olamayacağını ifade etti.

"İllerde çift başlılık çıkacak"

Anayasa değişikliğiyle, cumhurbaşkanının aynı zamanda bir partinin de genel başkanı olacağını hatırlatan Kılıçdaroğlu, Peki cumhurbaşkanı bir partinin genel başkanı olduğunda, cumhurbaşkanını kim temsil edecek? Vali mi temsil edecek, üyesi olduğu partinin il başkanı mı temsil edecek? Diyorlar ya 'Çift başlılık olmaz', buyurun size çift başlılık daha işin başında. Daha illerde başladı, bırakın merkezi, daha illerde çift başlılık çıkacak." dedi.

Kılıçdaroğlu, değişiklik olduğunda valilerle, il başkanları arasında çift başlılık olacağını savunarak, "Kaş yaparken, göz çıkarılıyor." dedi.

"Bu bir parti meselesi değildir"

Değişiklikle, tarafsızlığını kaybedecek olan cumhurbaşkanının, bir partinin genel başkanı olarak Anayasa Mahkemesinin 15 üyesinin 12'sini atayacağını ifade eden Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Bir siyasi partinin genel başkanı hakim tayin ettikten sonra bu düzen olmaz, bu düzen dikiş tutmaz yanlış olur. Hakimin tarafsızlığına gölge düşmüş olur. Bunu da sağduyu ile bütün vatandaşlarımıza anlatmak zorundasınız. Bir partinin genel başkanı Anayasa Mahkemesine, HSYK'ya hakim atayamaz, yanlıştır, böyle bir örnek yoktur."

"Tek kişi hükümran olamaz"

Kılıçdaroğlu, mahkemedeki 15 hakimin 12'sini tayin eden kişinin yargılanması durumunda, buradan adalet beklenemeyeceğini savunarak "Benim tayin ettiğim hakim beni yargılayacak, böyle bir şey olur mu? Bana söyleyin dünyada hangi devlette böyle bir uygulama var. Ben bakarım, birisi aleyhime bir şey dediyse üç gün sonra görevden alırım, yeni birisini atarım. Tek kişi hükümran olamaz, doğru değildir. Demokrasilerde denge, adalet, insan sevgisi, düşünce özgürlüğü vardır." ifadesini kullandı.

Böyle bir değişiklik durumunda, gecekondusu kamulaştırılan vatandaşın, hakkını aramak istemesi durumunda dahi yargının tarafsız olamayacağını örnekle anlatan Kılıçdaroğlu, "Bizim 'hayır' dememizin temelinde bu yatıyor." dedi.

"Suriye anayasasının aşağı yukarı aynısı"

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni değişiklikle gelen anayasa Suriye anayasasının aşağı yukarı aynısı. Güçlü bir demokratik parlamenter sistemden güçlü tek adam rejimine geçiyoruz. Bir tek kişiye bütün yetkileri veriyoruz. Bu, tek adam rejimine geçmektir. Devlet yapısını ve işleyişini değiştiriyorsunuz"

Anayasanın değiştiğini, bir tek hukuk fakültesinin çıkıp konuşamadığın ifade eden Kılıçdaroğlu, "Buradan da anlaşılıyor ki getirilen değişiklikler bizim hayrımıza değil, bu ülkenin hayrına değil. O nedenle hayırlı, güzel sonuç bekliyorsak, birlikte yaşama irademizi ortaya koyacaksak hayırlı bir iş yapmalıyız" dedi.

"Bu iş parti meselesi değil"

"Olayı A partisi, B partisi meselesi haline sakın kimse getirmesin. Bu iş parti meselesi değil, birlikte yaşama, bayrak, vatan, demokrasi meselesi." diye konuşan Kılıçdaroğlu Şöyle devam etti:

"Cumhuriyet, demokrasiyle taçlanırsa güçlü olur. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırırsak dünyada saygınlığımız olur. Gezerken, konuşurken bilgiye dayalı konuşacağız, ezbere değil. İnanarak, sevgiyle konuşacağız. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, kim olursa olsun, demokrasiden yanaysa, başımın üzerinde yeri var, hangi partiden olursa olsun. Önce şu demokrasiyi bir kurtaralım, önce bu ülkeye bir demokrasi getirelim"

"Bu olay bir Türkiye meseledir"

Anayasa değişikliği paketine ilişkin, konuşan Kılışdaroğlu; "Bu olay bir CHP olayı değildir, bir MHP olayı değildir, bir AKP olayı değildir, bir HDP olayı değildir, bir Saadet Partisi, Vatan Partisi, Büyük Birlik Partisi olayı değildir. Bu olay bir Türkiye meseledir. Olaya böyle bakacağız. Biz 'CHP bayrakları taşınmayacak' diye niye diyoruz, mesele CHP meselesi değil ki. Seçim yapmıyoruz ki mesele vatan meselesi, demokrasi meselesi, bayrak meselesi." dedi.

"Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis"

"Bu Meclis, Gazi Meclis. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nı yöneten Meclis." diye konuşan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu Meclis, 15 Temmuz darbe girişimini püskürten Meclis. Şimdi bu Meclis, ikinci sınıf bir meclis haline geliyor. Vatandaşlara sorun, 'Sizin vicdanınız bunu kabul ediyor mu?' Benim ne vicdanım, ne ahlakım, ne inancım, ne de demokrasiye saygım bunu kabul etmiyor."