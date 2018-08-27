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CHP gençliğinden 'yerel yönetim' kampanyası

CHP Gençlik Kolları, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde gençlerin daha çok söz sahibi olması için kampanya başlattı.

CHP gençliğinden 'yerel yönetim' kampanyası

CHP Gençlik Kolları, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde gençlerin daha çok söz sahibi olması için kampanya başlattı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:55
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CHP gençliğinden 'yerel yönetim' kampanyası

CHP Gençlik Kolları, 2019'da yapılması planlanan yerel seçimlerde gençlerin daha çok söz sahibi olması için kampanya başlattı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, "Kentlere hazırız" sloganıyla başlatılan kampanyayla, gençlerin siyasette daha aktif rol alması ve yerel yönetimlerin gençleştirilmesi amaçlanıyor.

CHP'li gençler yol haritalarını belirleyecek

Bu kapsamda, gelecek günlerde çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla kapalı bir toplantı yapacak olan CHP'li gençler, yol haritalarını belirleyecek.

Parti yönetimine ve belediye başkanı aday adaylarına seslerini duyurmak için sosyal medya üzerinden ve aktif olarak alanlarda çalışmalar yapacak gençler, "yaşlıları emekli edelim, kentleri gençler yönetsin." diyecek.

Gençler, "Kentlere hazırız" adı altında kurdukları sosyal medya hesaplarından da parti yönetimi, örgütleri ve vatandaşlara ulaşmaya çalışacak.

"Memleket gençliğinin yerel seçimlerde temsilini artırmak için mücadele edeceğiz"

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gençlerin yerel seçimlere dair çok ciddi beklentilerinin olduğunu söyledi.

Kampanyalarının sadece CHP gençliğini değil bütün gençleri kapsadığını belirten Yılmaz, "Türkiye'de yerel yönetimlerde 20 bin kadar meclis üyesi var. CHP'de bunların sadece yüzde 4'ü gençlerden oluşuyor. Partimiz, son getirdiği tüzük değişikliğiyle gençlere yüzde 20 kota vaat ediyor. Bu yüzde 16'lık dilimi kapatmak ve memleket gençliğinin yerel seçimlerde temsilini artırmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

"Daha aktif yerel yönetim"

Gençlerin, sadece kendileriyle alakalı değil, ülkeyle ilgili birçok sorunu ve çözüm önerisini ortaya koyabileceğine işaret eden Yılmaz, bunlara dair çalışmalarının olduğunu söyledi.

Gelecek günlerde sivil toplum örgütlerinin de katılımıyla kapalı bir toplantı yaparak, çıkan sonuçları parti yönetimine ve aday adaylarına ileteceklerini dile getiren Yılmaz, bunları dikkate alan aday adaylarını ön plana çıkarmak için çalışacaklarını vurguladı.

Yılmaz, gençlerin olduğu yerel yönetimin daha aktif olacağına işaret ederek, "CHP, mahalli idareler seçiminde yöneticilerini yenilemeli ve gençlere daha fazla yer vermeli. Yaşlı kadroların gençleşmesi gerekiyor. Gençler olarak yerel seçimlerde partimizi temsil etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.  

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Gençlik KollarıCHP
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