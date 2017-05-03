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CHP gelecek hafta AİHM'e başvurmayı planlıyor

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapacağı başvuruyu, gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlıyor.

CHP gelecek hafta AİHM'e başvurmayı planlıyor

CHP, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapacağı başvuruyu, gelecek hafta gerçekleştirmeyi planlıyor.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:45
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CHP gelecek hafta AİHM'e başvurmayı planlıyor

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 16 Nisan'daki halk oylamasına yönelik doğrudan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvurma kararı alan CHP, mahkemeye sunacağı dosya üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Partinin hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan koordinasyonunda, parti hukukçuları tarafından hazırlanan dosyada son aşamaya gelindi.

Akademisyen ve uzman görüşlerinin de alınmasıyla dosyanın gelecek hafta AİHM'e ulaştırılmasının planlandığı belirtildi.

CHP'nin başvurusunu, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) ek protokolünün, "Yüksek sözleşmeci taraflar, yasama organının seçilmesinde halkın kanaatlerinin özgürce açıklanmasını sağlayacak şartlar içinde, makul aralıklarla, gizli oyla serbest seçimler yapmayı taahhüt ederler." maddesine dayandıracağı ifade edildi.

Dosyaya, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) mühürsüz pusula ve zarfların geçerli olacağına dair kararının, Danıştaya yapılan başvuruda bir üyenin düştüğü şerhin gerekçesinin, halk oylaması günü vatandaşlar tarafından kaydedilen çeşitli görüntülerin, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının (AGİT) seçimlere ilişkin raporunun da ekleneceği kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Halk OylamasıAvrupa İnsan Hakları MahkemesiAİHMCHP
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