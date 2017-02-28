CHP 'Geleceğim için hayır' diyecek

CHP, halk oylaması kampanyasında "Geleceğim için hayır" sloganını, logoda ise kız çocuğu ve güneşi kullanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgüte yönelik toplantılarla halk oylamasını kampanyasını başlatan CHP'de, kampanyanın "Görsel İletişim Kılavuzu" da yayınlandı.

Parti örgütüyle paylaşılan kılavuzda, kampanyanın sloganının "Geleceğim için hayır" olduğu belirtildi.

Kılavuzda, kampanya logosuyla bu logonun seçim araçlarında ve promosyon ürünlerde nasıl kullanılacağı da anlatıldı.

"Kampanya boyunca parti flaması yerine Türk bayrağını kullanılacak"

Kampanya boyunca parti flaması yerine Türk bayrağını kullanacak CHP'nin, halk oylaması logosunda ise "geleceği" temsil eden, çift örgülü saçıyla bir kız çocuğu yer alıyor.

Logoda ayrıca güneş ve "Geleceğim için hayır" sloganı ile üzerinde "tercih" işareti bulunan kahverengi renkli "hayır pusulası"na yer veriliyor.