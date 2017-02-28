Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Sisli
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87536
ALTIN
145.405
DOLAR
3.6119
STERLIN
4.4884
EURO
3.8230
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
YHT'lerin sefer sayıları artıyor
Romanlar için istihdam projesi
Romanlar için istihdam projesi
İhracat yüzde 18,1 arttı
İhracat yüzde 18,1 arttı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi

CHP 'Geleceğim için hayır' diyecek

Halk oylaması kampanyasını başlatan CHP'de slogan "Geleceğim için hayır" olarak belirlendi, logoda ise kız çocuğu ve güneş kullanılacak.

CHP 'Geleceğim için hayır' diyecek

Halk oylaması kampanyasını başlatan CHP'de slogan "Geleceğim için hayır" olarak belirlendi, logoda ise kız çocuğu ve güneş kullanılacak.

28 Şubat 2017 Salı 11:43
5 Okunma
CHP 'Geleceğim için hayır' diyecek

CHP, halk oylaması kampanyasında "Geleceğim için hayır" sloganını, logoda ise kız çocuğu ve güneşi kullanacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, örgüte yönelik toplantılarla halk oylamasını kampanyasını başlatan CHP'de, kampanyanın "Görsel İletişim Kılavuzu" da yayınlandı.

Parti örgütüyle paylaşılan kılavuzda, kampanyanın sloganının "Geleceğim için hayır" olduğu belirtildi.

Kılavuzda, kampanya logosuyla bu logonun seçim araçlarında ve promosyon ürünlerde nasıl kullanılacağı da anlatıldı.

"Kampanya boyunca parti flaması yerine Türk bayrağını kullanılacak"

Kampanya boyunca parti flaması yerine Türk bayrağını kullanacak CHP'nin, halk oylaması logosunda ise "geleceği" temsil eden, çift örgülü saçıyla bir kız çocuğu yer alıyor.

Logoda ayrıca güneş ve "Geleceğim için hayır" sloganı ile üzerinde "tercih" işareti bulunan kahverengi renkli "hayır pusulası"na yer veriliyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPHalk OylamasıGeleceğim Için Hayır
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Her türlü darbeye hayır"
"Her türlü darbeye hayır"
"TSK'nın hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır"
"TSK'nın hiyerarşik sırayla hassasiyetlerini aktarması doğaldır"
Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'i andı
Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal'i andı
'Bozkurt işaretiyle sempati bildirimine karşılık verdi'
'Bozkurt işaretiyle sempati bildirimine karşılık verdi'
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, IKBY Başkanı Barzani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı tarafsızlığı askıya alınıyor
Cumhurbaşkanı tarafsızlığı askıya alınıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ