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CHP'den 'ulusal çevre politikası' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Küresel iklim değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği halde orman ekosistemini geliştirecek adımlar atılmıyor,." dedi.

CHP'den 'ulusal çevre politikası' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Küresel iklim değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği halde orman ekosistemini geliştirecek adımlar atılmıyor,." dedi.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 13:25
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CHP'den 'ulusal çevre politikası' çağrısı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Küresel iklim değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği halde orman eko sistemini geliştirecek adımlar atılmıyor, iklim felaketlerine çare aranmıyor, doğaya ve insana uygun ulusal çevre politikamız oluşturulmuyor." ifadesini kullandı.

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada Torun, iklim olaylarının önlenemez doğal felaketler olmadığını, insan eliyle yaratılan bu felaketlerin yine insan eliyle önlenebileceğini belirtti.

Torun, yıkılan binaların, çöken yolların, taşan ırmakların, ırmağa dönen caddelerin, vatandaşlara hayatını kaybettiren tren kazalarının nedeninin ranta ve talana dayalı yönetim anlayışı olduğunu ileri sürdü.

Kalkınmanın ve şehirciliğin doğayla barışık olması gerektiğine işaret eden Torun, AK Parti'nin şehircilik anlayışının "betonlaştırma" olduğunu iddia etti.

Torun, "Kentlerin yeşil alanları talan edildi. Ormanlar yok edilip yerine beton bloklar dikildi. Küresel iklim değişikliği döneminde olduğumuz bilindiği halde orman ekosistemini geliştirecek adımlar atılmıyor, iklim felaketlerine çare aranmıyor, doğaya ve insana uygun ulusal çevre politikamız oluşturulmuyor." görüşünü paylaştı.

Gelişmiş dünyaya ait ülkelerin iklim değişikliği döneminde olduğunu, iklim, şehircilik, ulaşım, enerji ve tarım gibi belli başlı alanlardaki politikalarını kökten değiştirdiğini vurgulayan Torun, şunları ifade etti:

"Batı, yenilenebilir enerjiye geçiyor, bizimkiler herkesin terk ettiği kömür enerjisi kullanmakta ısrar ediyor ve hatta kullanmanın yararlarını anlatıyor. Örneğin yeraltı sularının kirlendiği ve tuzlandığı bu dönemde hükümet Kanal İstanbul projesinden tüm uyarılara rağmen vazgeçmiyor. Kentlerde ormanlar oluşturma yerine ormanlar kesilip yerleşim alanı oluşturuluyor. Irmak yatakları dolduruluyor veya değiştiriliyor."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Torun, hem kentleşme politikalarında değişiklik yapılmasını hem de genel küresel ısınma karşısında hükümetin önlemler almasını istedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Seyit TorunCHP
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