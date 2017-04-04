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CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silahlı saldırıya ilişkin, "Bu tür girişimlere kesinlikle karşıyız ve bunu yapanları kınıyoruz." dedi.

CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz, Esed rejiminin İdlib'de düzenlediği kimyasal silahlı saldırıya ilişkin, "Bu tür girişimlere kesinlikle karşıyız ve bunu yapanları kınıyoruz." dedi.

04 Nisan 2017 Salı 21:20
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CHP'den Suriye'deki kimyasal saldırıya kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği ve 100'den fazla sivilin ölümüne neden olan kimyasal silah saldırısına ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada savaşa, özellikle de kimyasal silah kullanılmasına karşı olduklarını belirtti.

"Uluslararası toplum gerekli adımları atmalı"

Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kimyasal silahların, savaşta yasaklanan çeşitli unsurların kullanılmasını kesinlikle tasvip etmiyoruz. Bu tür girişimlere kesinlikle karşıyız ve bunu yapanları kınıyoruz. Suriye'de ateşkesin gerçek manada sağlanması ve siyasi bir çözümün gerçekleşmesi konusunda uluslararası toplum sınıfta kaldı. Suriye'de kan devam ediyor. Suriye halkının çok büyük bir bölümü yerinden yurdundan oldu ve yaklaşık yarım milyon insan hayatını kaybetti. Türkiye'de 3 milyon Suriyeli yaşıyor. Suriye, uluslararası toplumun kanayan bir yarası."

Yılmaz, "Burada böyle çatışmanın ötesinde kimyasal silah kullanılması ve toplu katliamlar, uluslararası toplumu bir an önce harekete geçirmeli. Uluslararası toplum zaman kaybını, insan kaybı olarak görmeli ve gerekli adımları atmalı." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Öztürk YılmazSuriyeBeşşar Esedİdlib
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