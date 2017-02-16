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CHP'den referandum için sosyal medya atağı

CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda, "hayır" deme gerekçelerini sosyal medyadan güçlü bir şekilde anlatmayı planlıyor.

CHP'den referandum için sosyal medya atağı

CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandumda, "hayır" deme gerekçelerini sosyal medyadan güçlü bir şekilde anlatmayı planlıyor.

16 Şubat 2017 Perşembe 12:31
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CHP'den referandum için sosyal medya atağı

ANKARA -  CHP, anayasa değişikliğinin oylanacağı referandum sürecinde, son dönemde propaganda aracı olarak kullanılan sosyal medyaya ayrı bir önem verecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, daha çok gönüllüler üzerinden yürütülen çalışmalar, CHP'nin referandum için kullanacağı slogan, renk ve temanın belirlemesiyle kurumsal bir kimlik kazanacak.

"Demokrasi ve özgürlük" kavramlarına dikkat çekilecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda kutuplaştırıcı bir dil kullanmamayı, siyasiler üzerinden propaganda yapmamayı amaç edinen parti, basit, anlaşılır ve kısa açıklamalarla, halkı bilgilendirmeye çalışacak.

"Hayır" kampanyası kapsamında hazırlanan kısa videoları da sosyal medyada kullanmayı planlayan parti, ayrım yapmaksızın bütün vatandaşlara hitap edecek, projeler üzerinde duruyor.

"Bu referandumun bir genel seçim olmadığı, partilerin oylanmayacağı" vurgusunun yapılacağı paylaşımlarda, "demokrasi ve özgürlük" kavramlarına dikkat çekilecek.

"Halkımıza gerçekleri anlatacağız"

Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, referandum sürecinde sosyal medyayı da etkin bir şekilde kullanmak istediklerini belirtti.

Amaçlarının, insanların doğru bilgilenmesi olduğunu ifade eden Aksünger, "Geleceğimizi, ülkemizi ilgilendiren bu değişikliğin 'oldu bittiye' getirilmesini istemiyoruz. Amacımız, insanların neden 'hayır' demesi gerektiğini anlaması, 'evet' diyen vatandaşlarımızın ise bu sistem değişikliğinin ne gibi olumsuzluklar getireceğini bilmesi." dedi.

Sosyal medyanın daha çok gönüllüler tarafından kullanıldığını, buralarda çok güzel paylaşımlar yapıldığını belirten Aksünger, "Örgütlerimiz de sosyal medya üzerinden çalışmalar yapıyor. Kısa ve basit açıklamalarla, videolarla halkımıza gerçekleri anlatacağız." ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 16.02.2017 12:43
Anahtar Kelimeler:
ATAKSosyal MedyaReferandumCHP
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