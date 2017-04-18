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CHP'den OHAL tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin alınan karara tepki gösterdi.

CHP'den OHAL tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, OHAL'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin alınan karara tepki gösterdi.

18 Nisan 2017 Salı 12:22
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CHP'den OHAL tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, yazılı açıklamasında, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ ile mücadele için gündeme getirilen OHAL kapsamında yüz bini aşkın personelin kamudan çıkarıldığını, 50 bine yakın kişinin de tutuklu olduğunu belirtti. 

Türkiye'nin bu mücadeleyi bundan sonra normal hukuk düzeni içinde sürdürebilecek gücü olduğunu, ancak hükümetin "OHAL fırsatçılığı" yaptığını savunan Budak, "OHAL terörle, FETÖ ile mücadele için çıkarıldı. Ama OHAL fırsatçılığıyla rektör atamalarından, Varlık Fonu'na kamu kaynaklarının aktarımına kadar pek çok düzenleme de KHK'larla yapıldı. Bunların OHAL ile ne ilgisi var?" değerlendirmesini yaptı.

Bugün için Türkiye'de OHAL'i gerektirecek bir durum olmadığını bildiren Budak, şunları kaydetti:

"OHAL'in uzatılması kararını alanlar, bunun somut gerekçelerini de ortaya koymalıdır. Bugün Türkiye'nin, normal hukuk düzeni içinde gücünün yetmeyeceği ne vardır? OHAL yine uzatılıyor. TBMM açıktır ve çalışmaktadır. 15 Temmuz'un hedefi olan TBMM, bu darbecilerle, terörle mücadele edecek kapasite ve güce sahiptir. Neden TBMM'den bu süreç kaçırılıyor? O zaman geriye tek bir gerekçe kalıyor. O da referandumu sakatlayan Yüksek Seçim Kurulu'nun kanunsuz kararının üstünü örtmek. OHAL, referandum kanunsuzluklarını örtmek için mi uzatılıyor? Bu kanunsuzluğu örtmek için OHAL'den medet umuluyorsa, umduklarını bulamayacaklar. Çünkü olağanüstü hal, YSK kanunsuzluğu örtemeyecektir. Bu kanunsuzluğu giderene kadar, mücadelemizi sürdüreceğiz."

AA

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