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CHP'den öğretmenler için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, çalışma koşullarının düzenlenmesi, toplumda statü ve saygınlık kazanmaları için öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda yasa teklifi hazırladıklarını bildirdi.

CHP'den öğretmenler için kanun teklifi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, çalışma koşullarının düzenlenmesi, toplumda statü ve saygınlık kazanmaları için öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu konuda yasa teklifi hazırladıklarını bildirdi.

22 Kasım 2018 Perşembe 16:08
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CHP'den öğretmenler için kanun teklifi

TBMM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'nun CHP'li üyeleriyle, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Öğretmenlik mesleğinin en önemli özelliğinin gelecek nesilleri yetiştirmesi olduğunu ifade eden Yıldırım Kaya, öğretmenliğin bu özelliğiyle diğer mesleklerden ayrıldığını, uzmanlık gerektirdiğini belirtti.

Öğretmenlerin yüklendikleri ağır sorumluluğa rağmen hak ettikleri toplumsal statü ve saygınlığa sahip olmadığını ifade eden Kaya, öğretmenlere hak ettikleri saygı ve değeri kazandıracak, ekonomik, sosyal haklarını düzenleyecek, çalışma şartlarını belirleyecek bir öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

Atatürk'ün öğretmenlere verdiği değerden günümüzde eser kalmadığını ileri süren Yıldırım Kaya, öğretmenlerin toplumsal statüsünü ve saygınlığını her geçen gün biraz daha kaybettiğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Türkiye'de öğretmenlerin aylık ortalama 700 dolar maaş alırken, bu rakamın ABD'de 3 bin, Almanya, Fransa ve Japonya'da 2-3 bin, İngiltere'de ise 4-5 bin dolar olduğunu vurguladı.

Kaya, öğretmenlerin ekonomik sorunlarının çözülmesi, çalışma koşullarının düzenlenmesi, çağın gereklerine göre kendilerini geliştirebilmeleri, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği eğitimi alabilmeleri, toplumda statü ve saygınlık kazanmaları için öğretmenlik meslek kanununa ihtiyaç olduğunu, öğretmenlik mesleğinin bir kanuna kavuşması için teklif hazırladıklarını anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı KayaöğretmenlerKanun Teklifi
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