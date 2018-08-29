CHP'den 'öbek örgütlenme' modeli

ANKARA - CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığının faaliyet raporunda, partinin seçimlerdeki saha çalışmalarına yönelik bilgiler yer aldı.

Partinin daha önce "sandık çevresi sorumluları" aracılığıyla sandık örgütlenmesi modelini yürüttüğü belirtilen raporda, bu durumun YSK tarafından aynı apartmanda veya dairede oturan seçmenlerin değişik sandıklarda oy kullanmasının önünün açılmasıyla verimsiz hale geldiği değerlendirildi.

Bunun sonucunda CHP Parti Okulunun, sokak bazlı çalışma modülünü benimsediği ve bununla ilgili olarak CHP Bilgi ve İletişim Teknolojileri Genel Başkan Yardımcılığına (BİTEM) talepte bulunduğu belirtildi.

Talep üzerine BİTEM'in, sokak bazlı örgütlenme modeli çerçevesinde çalışmalarına başladığı ve çalışmaların önemli bir kısmını tamamladığı ifade edildi.

400 seçmeni kapsayacak

CHP BİTEM tarafından geliştirilen ve uygulamaya konulacak yeni sisteme göre, tüm sokaklar ilçe başkanlıkları tarafından öbeklere ayrılacak ve her öbek yaklaşık 400 seçmeni kapsayacak.

Bu öbeklere sorumluların atanması sağlanacak ve bu görevliler CHP Parti Okulu tarafından eğitimlere tabi tutulacak.

Eğitimler sonrasında görevliler belirlenen 400 kişilik öbeklerde saha çalışmaları yaparak, parti politikalarını seçmene aktaracak. Saha çalışmalarının sonuçları ise partinin "intranet" sistemine aktarılarak takip edilecek.