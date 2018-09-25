Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99653
ALTIN
236.749
DOLAR
6.1296
STERLİN
8.0545
EURO
7.2235
'Elektronik sigara' uyarısı
'Elektronik sigara' uyarısı
TEKNOFEST'te bir gün
TEKNOFEST'te bir gün
Yön bulduran gelenek: Obo
Yön bulduran gelenek: Obo
Türk sporunun altın haftası
Türk sporunun altın haftası
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Otomobilde ÖTV düzenlemesi
Flaş Haber
Sedanur'un cenazesi bulundu
Kapat

CHP'den MHP'nin teklifine değerlendirme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Birisi affı destekliyor gibi, birisi desteklemiyor gibi. Arada gerçekten mağdur olan, kader kurbanı olan insanlarla ilgili yapılabilecek şeyler ise bu tartışmada güme gidiyor." dedi.

CHP'den MHP'nin teklifine değerlendirme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Birisi affı destekliyor gibi, birisi desteklemiyor gibi. Arada gerçekten mağdur olan, kader kurbanı olan insanlarla ilgili yapılabilecek şeyler ise bu tartışmada güme gidiyor." dedi.

25 Eylül 2018 Salı 14:52
5 Okunma
CHP'den MHP'nin teklifine değerlendirme

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, MHP'nin, bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifi ve AK Parti'nin teklife yaklaşımını, "Birisi affı destekliyor gibi, birisi desteklemiyor gibi. Birisi yolsuzların, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor. Arada gerçekten mağdur olan, kader kurbanı olan insanlarla ilgili yapılabilecek şeyler ise bu tartışmada güme gidiyor." sözleriyle değerlendirdi.

Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bir süredir hastanede tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın, CHP ve ailesi tarafından açıklama yapılmamasına rağmen vefat ettiğine dair haberler çıktığını anımsatan Özkoç, Bircan'ın durumunun çok ciddi olduğunu ve müşahede altında tutulduğunu söyledi.

CHP'nin Bolu'da 27-30 Eylül tarihleri arasında kampa gireceğini anlatan Özkoç, milletvekili grubu olarak durum değerlendirmesi yapacaklarını ifade etti.

Çocuğuna bir pantolon dahi alamayan bir babanın intiharını haber yapan, bütün formaliteleri yerine getiren muhabirin gözaltına alındığını savunan Özkoç, babanın intiharıyla ilgili ciddi açıklama yapılmadığını öne sürdü.

Türkiye'de 2017'de 3 bin 69 kişinin intihar ettiğini belirten Özkoç, bunların 233'ünün ekonomik nedenlerden kaynakladığını, bin 248'inin nedeninin bilinmediğini, bunların içinde de ekonomik nedenlerden intihar edenlerin sayısının fazla olduğunu dile getirdi.

Özkoç, 3 milyon öğrencinin yurt bulamadığını, öğrencilerin kıyafet almakta zorluk çektiğini, ailelerin intihar ettiğini, havaalanı işçilerinin iş akitlerinin feshedildiğini, hak gasbedenlerin soruşturulmadığını ancak işçilerin tutuklandığını iddia etti.

Engin Özkoç, "3 bin 69 insanımız neden canına kıydı' demiyor, İdlib'deki terör örgütlerinin derdine düşmüş. Ülkesi tamamen krizde, dolar almış başını gidiyor, 'Bu ülkede kriz yoktur' diyor. Sanki kriz sadece Rusya, Suriye, İdlib'deymiş gibi, terör örgütlerinin sorunu krizmiş gibi, onlarla ilgili görüşmeler yapıyor ama kendi ülkesinde ölenlerin neden öldüğünün üzerine gitmiyor. Ciddiyetsiz, artık devleti yönetmekten aciz, kendi içindeki kararnameleri bile çıkartırken eline, yüzüne, gözüne bulaştıran, eğitimin, adaletin yok olduğu bir sistem yürüyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İdlib ile uğraşıyor." diye konuştu.

İntihar edenlerin, yoksulların, bitmiş çiftçilerin, çocuklarını okula gönderemeyenlerin bir numaralı sorumlusunun Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu iddia eden Özkoç, "Ülkeyi ne bakanlar ne TBMM yönetiyor. İki dudağının arasında, üç günde bir kararname çıkartarak değiştiren Erdoğan yönetiyor. Sarayın ekonomik durumu ile halkın ekonomik durumu farklı." dedi.

-"Sonlarının ne olacağı kaygısını taşımaktan vazgeçmeli"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkoç, MHP'nin dün TBMM Başkanlığına sunduğu bazı suçların ceza sürelerinde indirim öngören teklifiyle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de bu kadar insanımız acı ve sefalet altındayken MHP'nin, insanlarımızı soyarak, çocuklarımızı öldürerek ve artık çeteciliği dünya çapında tescillenmiş insanların sonlarının ne olacağı kaygısını taşımaktan vazgeçmesi geriyor. Muhalefetteki bir parti önce kendi ülkesindeki intiharları, beyin göçü, iş dünyasının ülkeyi neden terk ettiğini araştırması gerekir. Yoksa mahkumiyeti kesinleşmiş insanların, Türkiye'nin bir numaralı sorunuymuş gibi 'ne yaparsak yapalım, onlara çare arayalım' anlayışıyla, böyle bir dönemde bunu tutuyor olması anlaşılır değildir. CHP, bu konuyu grup başkanvekillerinin nezdinde oluşturduğu hukukçularla değerlendirecek. Gerçekten alınabilecek en sağlıklı karar hangisiyse onun alınabilmesi için üzerine düşen görevi yerine getirecektir. Önce kendileri ne tartışıyor. İlk önce genel af, sonra 5 yıllık indirim dediler. Bir karar alın. Birisi kötü polis, diğeri iyi polis. Halkı kandıracaklar ya. Birisi affı destekliyor gibi, birisi desteklemiyor gibi. Ne dedikleri belli değil. Bir ciddiyet yok. Ciddi bir şekilde önümüze getirin, CHP onu değerlendirir. Birisi yolsuzların önünü açmak istiyor, diğeri de çetecilerin önünü açmak istiyor. Arada gerçekten mağdur olan, belki de gerçekten kader kurbanı olan insanlarla ilgili yapılabilecek şeyler ise bu tartışmada güme gidiyor."

Engin Özkoç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında da serbest bırakmak için değil, "Serbest bıraktık." adı altında rehin hale getirmek amacına yönelik ucube bir yargı kararı alındığını savundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPAK PartiMHP
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP yeni havalimanı için suç duyurusunda bulunacak
CHP yeni havalimanı için suç duyurusunda bulunacak
CHP 'yerel seçim' çalışmalarına hız verdi
CHP 'yerel seçim' çalışmalarına hız verdi
İlişkilerde yeni sayfa açacak Almanya ziyareti
İlişkilerde yeni sayfa açacak Almanya ziyareti
Yıldırım TİKA’nın ambulans ve mobil araç teslim törenine katıldı
Yıldırım TİKA’nın ambulans ve mobil araç teslim törenine katıldı
"MHP'nin kanun teklifi için komisyon oluşturulacak"
"MHP'nin kanun teklifi için komisyon oluşturulacak"
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı belli oldu
TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan’da
TBMM Başkanı Yıldırım Özbekistan’da
En büyük sorun; Fırat'ın doğusu
En büyük sorun; Fırat'ın doğusu
Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır
Türkiye teknoloji ve havacılıkta ciddi bir kalkışı başlatmıştır

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ