Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107903
ALTIN
143.296
DOLAR
3.5305
STERLİN
4.6368
EURO
4.1382
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...

CHP'den Meclisi terk etmeme eylemi

CHP Grup Başkanvekili Özel ve milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından, Genel Kurul salonunu terk etmeme eylemi başlattı.

CHP'den Meclisi terk etmeme eylemi

CHP Grup Başkanvekili Özel ve milletvekilleri, TBMM İçtüzük değişiklik teklifinin görüşmelerinin ardından, Genel Kurul salonunu terk etmeme eylemi başlattı.

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:08
0 Okunma
CHP'den Meclisi terk etmeme eylemi

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili arkadaşları, 18 maddelik İçtüzük değişiklik teklifinin 2. bölümünde yer alan 14. maddenin kabul edilmesinin ardından, birleşim kapanmadan önce Genel Kurul salonunu terketmeme eylemi başlattı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, eylemi sonlandırmaları yönünde uyarıda bulunduğu CHP milletvekilleri, birleşimin kapanmasının ardından sıralarından kalkmayarak oturmaya devam etti.

Başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri, yanlarında getirdikleri ses sistemiyle kürsüden konuşmalarını sürdürüyor. Kürsüye siyah örtü seren CHP'li milletvekillerinin konuşmalarını sosyal medya üzerinden de canlı yayınlıyorlar.

Kürsüde hitap eden milletvekili, kendisinden sonra konuşacak milletvekilinin ismini kurayla çekerek belirledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmasının sonunda; ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşte söylediği, "Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey" marşını seslendirdi.

Milletvekilleri, konuşmalar arasında "hak, hukuk, adalet" sloganları atıyor.

Başkanlık Divanında, TBMM Katip Üyeleri, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oturuyor.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, basın mensuplarının görüntü alması için Genel Kurul basın locasının kapısını açtırdılar. Özel ve Ağbaba, kapının açılması için görevlilerle bir süre tartıştı.

Özel, 15 milletvekilinin daha konuşmak için sıra beklediğini, eğer bitmezse Genel Kurul açılma saatine kadar devam edeceğini ifade etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPİçtüzük Değişiklik Teklifi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"İbadet yerinde şiddet olmaz"
"İbadet yerinde şiddet olmaz"
HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın savunmaları alınacak
HDP'li Öztürk ve Sarıyıldız'ın savunmaları alınacak
"İsrail'in yöntemi terörden farksızdır"
"İsrail'in yöntemi terörden farksızdır"
Hükümette görev dağılımı yapıldı
Hükümette görev dağılımı yapıldı
Kalın: girişimler devam etmeli
Kalın: girişimler devam etmeli
CHP heyetinden Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine destek ziyareti
CHP heyetinden Filistin'in Ankara Büyükelçiliğine destek ziyareti
"TBMM kürsüsü, özgürlüğün kürsüsü olmalı"
"TBMM kürsüsü, özgürlüğün kürsüsü olmalı"
Yıldırım: Milletin adamı olursanız, ne olursa olsun hiçbir şey olmaz
Yıldırım: Milletin adamı olursanız, ne olursa olsun hiçbir şey olmaz
"Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil"
"Yerel seçimlerin erkene gelmesi söz konusu değil"

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ