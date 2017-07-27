CHP'den Meclisi terk etmeme eylemi

TBMM (AA) - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve milletvekili arkadaşları, 18 maddelik İçtüzük değişiklik teklifinin 2. bölümünde yer alan 14. maddenin kabul edilmesinin ardından, birleşim kapanmadan önce Genel Kurul salonunu terketmeme eylemi başlattı.

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, eylemi sonlandırmaları yönünde uyarıda bulunduğu CHP milletvekilleri, birleşimin kapanmasının ardından sıralarından kalkmayarak oturmaya devam etti.

Başta Özgür Özel olmak üzere CHP milletvekilleri, yanlarında getirdikleri ses sistemiyle kürsüden konuşmalarını sürdürüyor. Kürsüye siyah örtü seren CHP'li milletvekillerinin konuşmalarını sosyal medya üzerinden de canlı yayınlıyorlar.

Kürsüde hitap eden milletvekili, kendisinden sonra konuşacak milletvekilinin ismini kurayla çekerek belirledi.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, konuşmasının sonunda; ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşte söylediği, "Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey" marşını seslendirdi.

Milletvekilleri, konuşmalar arasında "hak, hukuk, adalet" sloganları atıyor.

Başkanlık Divanında, TBMM Katip Üyeleri, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet oturuyor.

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, basın mensuplarının görüntü alması için Genel Kurul basın locasının kapısını açtırdılar. Özel ve Ağbaba, kapının açılması için görevlilerle bir süre tartıştı.

Özel, 15 milletvekilinin daha konuşmak için sıra beklediğini, eğer bitmezse Genel Kurul açılma saatine kadar devam edeceğini ifade etti.