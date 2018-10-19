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CHP'den Meclis'e 'Kaşıkçı' önergesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Önümüzdeki hafta Meclis açılır açılmaz Kaşıkçı olayının hem araştırma önergesi hem de kapalı oturum ile sorgulanmasını sağlayacağız." dedi.

CHP'den Meclis'e 'Kaşıkçı' önergesi

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Önümüzdeki hafta Meclis açılır açılmaz Kaşıkçı olayının hem araştırma önergesi hem de kapalı oturum ile sorgulanmasını sağlayacağız." dedi.

19 Ekim 2018 Cuma 15:19
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CHP'den Meclis'e 'Kaşıkçı' önergesi

TBMM

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin itibarını sarsıcı gelişmelerin Türk milletini çok üzdüğünü belirterek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan başkonsolosluğuna girdikten sonra ortadan kaybolmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin CHP grup başkanvekillerinin imzasıyla araştırma önergesi hazırladıklarını anlatan Özkoç, TBMM Genel Kurulu'nda bu olayla ilgili önümüzdeki hafta kapalı oturum yapılmasını isteyeceklerini bildirdi.

Özkoç, "Önümüzdeki hafta Meclis açılır açılmaz Kaşıkçı olayının hem araştırma önergesi hem de kapalı oturum ile sorgulanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu'nun CHP'li üyeleri ile bugün ve dün toplantı yaptıklarını kaydeden Özkoç, komisyon üyesi CHP milletvekillerinin çalışmalara başladığını, üç gün içerisinde hazırlayacakları raporu çarşamba günkü toplantıda komisyon başkanına iletileceklerini aktardı.

Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan konsolosluğuna gelişi ve ardından yaşanan gelişmelere değinen Özkoç, şöyle devam etti:

"Türkiye'de tüm bu olaylar yaşanıyor ve ondan sonra bir açıklama geliyor. Açıklamada, 'Veliaht Selman'ın yaptıklarına karşı bu olayı kullanıp Suudilerin başına yıkmak yerine, kraliyet ailesine dostluğunu gösterip olayı fazla deşmeden, aksine iyi niyetli adımlar atarak Kral Selman'a yardımcı oluyor. İşte bu yüzden Kral Selman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp, teşekkür ediyor' deniliyor. Şimdi CHP olarak soruyoruz; bu olayı deşmemek ne demektir? Bu bir suç değil midir? Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarını kaybettirmek değil midir? Bu konu üstü kapatılacak bir konu değildir. Bu konu, üstüne gidilecek ve deşilecek bir konudur."

Danıştay'ın "Öğrenci Andı" kararı

Danıştay 8. Dairesi'nin ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özkoç, "AKP, istediği zaman 'yargı karar verdi, biz de saygılıyız' diyor. Brunson davasında öyle demediler mi? İşlerine gelmeyen karar çıkınca hemen feveran ediyorlar. 'Yargı yanlış yapmıştır. Bu kararı tanımıyoruz, arkasında durmayacağız.' diyorlar. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Bu nasıl bir yaklaşım, ciddiyetsizliktir." ifadesini kullandı.

Danıştay'ı bu konuda töhmet altında bırakmanın doğru bir yaklaşım olmadığını vurgulayan Özkoç, "Sizi rahatsız eden nedir? Burada değiştirmek istediğiniz şey nedir? Türkiye'nin iradesini küçük düşüren bu metinde hangi nokta vardır? Türk'ün çalışkanlığı mı sizi rahatsız ediyor? Atatürk'ün adının geçmesi mi rahatsız ediyor?" sorularını yöneltti. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CHP Grup Başkanvekili Engin ÖzkoçKaşıkçıönerge
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