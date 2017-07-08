Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
100084
ALTIN
141.061
DOLAR
3.6267
STERLIN
4.6614
EURO
4.1314
Mandaların yolculuğu
Mandaların yolculuğu
Kick boksta hedef zirve
Kick boksta hedef zirve
"Vay Be" Nilay 
"Vay Be" Nilay
Cindy Davası Kazanılacak!
SON DAKİKA
Cindy Davası Kazanılacak!
"İslam ilahi mekteptir"
"İslam ilahi mekteptir"

CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti.

CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, sendika ve sivil toplum kuruluşlarını yarın İstanbul Maltepe'de düzenlenecek mitingine davet etti.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:46
21 Okunma
CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı ve yarın İstanbul'da sonlanacak yürüyüş kapsamında, Maltepe'de düzenlecek mitinge sendikalar ve sivil toplum örgütleri davet edildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sendikalara ve sivil toplum örgütlerine yarın saat 18.00'de, Maltepe Sahil Yolu'nda gerçekleştirilecek mitinge ilişkin davet yazısı gönderdi.

Ağbaba, davette, yürüyüşün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de düzenleyeceği mitingle taçlanacağını belirtti.

Yürüyüşün dünyada geniş yankı uyandırdığını ve siyasi tarihe geçecek bir eylem olduğunu ifade eden Ağbaba, davet yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İlk adımımızı attığımız dakikadan itibaren adalet yürüyüşünü tek bir kişi, tek bir grup, tek bir siyasi hareket için değil Türkiye’de adalet isteyen tüm yurttaşlarımız için gerçekleştirdiğimizi ifade ediyoruz.

Yargının, tarafsız ve bağımsız hale gelmesi, hukuk ve demokrasinin hakim kılınması, kuvvetler ayrılığının tüm ilkeleriyle uygulanması, OHAL eliyle keyfi uygulamalara son verilmesi tüm Türkiye’nin ortak dileği ve özlemidir. Bu amaçla çıktığımız yolda değişik siyasi görüşteki partilerden, farklı dünya görüşüne sahip sendikalar, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerden adalet yürüyüşümüze çok önemli destek sağlanmıştır."

Ağbaba, tüm emekçileri ve sivil toplum örgütlerini mitinge davet etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPMaltepe MitingiMaltepe Mitingine DavetVeli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
15 Temmuz etkinlikleri şehitlerin kabirlerini ziyaretle başlayacak
15 Temmuz etkinlikleri şehitlerin kabirlerini ziyaretle başlayacak
Hayvan haklarını ihlal edene hapis yolu
Hayvan haklarını ihlal edene hapis yolu
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde İstanbul'a ulaştı
Kılıçdaroğlu, yürüyüşün 23. gününde İstanbul'a ulaştı
Başbakan Yıldırım Hahn'ı kabul etti
Başbakan Yıldırım Hahn'ı kabul etti
"Hiç kimsenin burnu kanamadan Maltepe'de olacağız"
"Hiç kimsenin burnu kanamadan Maltepe'de olacağız"
CHP MYK tepki yürüyüşünde toplandı
CHP MYK tepki yürüyüşünde toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ