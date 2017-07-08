CHP'den Maltepe Mitingi'ne davet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için Ankara Güvenpark'tan başlattığı ve yarın İstanbul'da sonlanacak yürüyüş kapsamında, Maltepe'de düzenlecek mitinge sendikalar ve sivil toplum örgütleri davet edildi.

CHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sendikalara ve sivil toplum örgütlerine yarın saat 18.00'de, Maltepe Sahil Yolu'nda gerçekleştirilecek mitinge ilişkin davet yazısı gönderdi.

Ağbaba, davette, yürüyüşün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Maltepe'de düzenleyeceği mitingle taçlanacağını belirtti.

Yürüyüşün dünyada geniş yankı uyandırdığını ve siyasi tarihe geçecek bir eylem olduğunu ifade eden Ağbaba, davet yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İlk adımımızı attığımız dakikadan itibaren adalet yürüyüşünü tek bir kişi, tek bir grup, tek bir siyasi hareket için değil Türkiye’de adalet isteyen tüm yurttaşlarımız için gerçekleştirdiğimizi ifade ediyoruz.

Yargının, tarafsız ve bağımsız hale gelmesi, hukuk ve demokrasinin hakim kılınması, kuvvetler ayrılığının tüm ilkeleriyle uygulanması, OHAL eliyle keyfi uygulamalara son verilmesi tüm Türkiye’nin ortak dileği ve özlemidir. Bu amaçla çıktığımız yolda değişik siyasi görüşteki partilerden, farklı dünya görüşüne sahip sendikalar, meslek örgütleri, vakıf ve derneklerden adalet yürüyüşümüze çok önemli destek sağlanmıştır."

Ağbaba, tüm emekçileri ve sivil toplum örgütlerini mitinge davet etti.