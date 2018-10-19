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CHP'den 'KHK ihraçları' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, KHK ile görevinden ihraç edilen ve hakkında yargı kararı olmayanların görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

CHP'den 'KHK ihraçları' tepkisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, KHK ile görevinden ihraç edilen ve hakkında yargı kararı olmayanların görevlerine iade edilmesi gerektiğini belirtti.

19 Ekim 2018 Cuma 11:16
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CHP'den 'KHK ihraçları' tepkisi

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, yaptığı yazılı açıklamada, Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından iki yılda verilen karar sayısının sadece 36 bin olduğunu belirtti. 

Bugüne dek toplam 125 bin başvurudan sadece 2 bin 300'ünün kabul edildiğini hatırlatan Gökçen, "OHAL'in sona erdiği bir yalandır. 15 Temmuz askeri darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da sivil darbe rejimi inşa edildi, 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. Yargı kararı olmadan terörle ilişkili kabul edilen bu kişiler, takipsizlik veya beraat kararları almalarına rağmen işlerine iade edilmiyor." ifadelerini kullandı.

Gökçen, şunları kaydetti:

"Hukuk devletinin gereği yapılmadıkça, talepler karşılanmadıkça olağanüstü halin sona erdiği yalanına kimseyi inandıramazsınız. Hakkında yargı kararı olmayan herkes görevlerine iade edilmelidir. Ayrıca pasaportlar geri verilmeli, emeklilik konusunda çelişkili uygulamalar giderilerek emeklilik hakları tanınmalı ve isimleri TC kimlik numaralarıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak fişlenen herkesten resmi özür dilenmelidir."

AA

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