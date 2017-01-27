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CHP'den İstanbul Ticaret Odası'na tepki

CHP Grup Başkanvekili Gök. "İTO'nun kendi üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı dışlayarak, cumhurbaşkanlığının sözcülüğünü yapmaya soyunması hem kuruluşuna hem üyelerinin hak ve çıkarlarına aykırıdır." dedi.

CHP'den İstanbul Ticaret Odası'na tepki

CHP Grup Başkanvekili Gök. "İTO'nun kendi üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı dışlayarak, cumhurbaşkanlığının sözcülüğünü yapmaya soyunması hem kuruluşuna hem üyelerinin hak ve çıkarlarına aykırıdır." dedi.

27 Ocak 2017 Cuma 11:47
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CHP'den İstanbul Ticaret Odası'na tepki

TBMM - CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yayınlanan İstanbul Ticaret Gazetesinde, cumhurbaşkanlığı sistemi için destek çağrısını içeren bir yorum haber yayımlandığını söyledi.

Gazetenin 2 Ocak sayısında, "2010 yılındaki referandumla, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önünü açan halkımız, 2014'te de ilk kez cumhurbaşkanını kendisi seçti. Bu nedenle halkın seçimiyle başa gelen cumhurbaşkanının, artık temsili bir makam olmaktan çıkarılması gerektiğini düşünüyoruz. Çözümü acilen bir sistem değişikliğinde görüyoruz. Yeni sistemin Türkiye'ye sağlam bir yol haritası sunacağına ve bizi kaostan çıkaracağına inanıyoruz." yorumunun yapıldığına değinen Gök, İTO'nun bu tavrı ve yorumunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

"Üyelerine ihanettir"

Gök, İTO'nun, temsil ettiği şirketlerin, firmaların hak ve çıkarlarını korumakla yükümlü olduğunu dile getirerek, bu kişiler tarafından cumhurbaşkanlığı adına konuşma yetkisini almadığını öne sürdü.

CHP'li Gök, şöyle devam etti:

"Esnafın, sanayicimizin pek çok sorunu varken, doların giderek arttığı, ekonomide giderek kırılmaların yaşandığı bir dönemde İTO, kendi üyelerinin hak ve çıkarlarını koruması gerekirken, cumhurbaşkanını savunur bir tarzda, böyle bir sürecin içinde kendisini konumlandırması başta üyelerine ciddi bir ihanettir. Cumhurbaşkanlığının ne olması gerektiği İTO'nun belirleyeceği bir tablo değildir. İTO'nun belirleyeceği tablo, kendi üyelerinin hak ve çıkarlarını korumaktan ibarettir. Bu nedenle İTO'nun kendi üyelerinin hak ve çıkarlarını korumayı dışlayarak, cumhurbaşkanlığının sözcülüğünü yapmaya soyunması hem İTO'nun kuruluşuna hem ortaklarının, üyelerinin hak ve çıkarlarına aykırı durum teşkil eder. ITO bu şekilde yaptığı yayın nedeniyle şiddetle kınıyoruz. Reel sektörünün işlerine kendisini vermelidir. Böyle partizanca davranmaktan vazgeçmelidir."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPİstanbul Ticaret OdasıTepki
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