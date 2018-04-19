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CHP'den 'internet' raporu

CHP, "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye'nin Sansürle İmtihanı" raporu hazırladı.

CHP'den 'internet' raporu

CHP, "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye'nin Sansürle İmtihanı" raporu hazırladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:12
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CHP'den 'internet' raporu

CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı, "İnternet Çağında İnternete Erişim Sorunu: Türkiye'nin Sansürle İmtihanı" başlıklı rapor hazırladı.

CHP Basın Biriminden paylaşılan raporda, Türkiye'de "internete erişim hakkı ve özgürlüğü" konusunda yaşanan sorunlar sıralandı.

Türkiye'deki internet kullanıcılarının "doğrudan" ve "dolaylı" sansürle karşı karşıya olduğu savunulan raporda, "doğrudan sansür" başlığı altında sulh ceza hakimlikleri, mahkemeler ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) kararlarıyla sosyal medya platformları başta olmak üzere erişime engellenen internet içeriklerine yer verildi.

Raporda, "Dolaylı sansür" başlığı altında ise Türkiye'de henüz hukuki düzenlemesi olmadığı için ileride erişim engellemelerine yol açması muhtemel olan "ağ tarafsızlığı" tartışmaları ve internet yavaşlatmaları irdelendi.

"Türkiye'de sansür gündelik hayatın bir parçası"

"İktidarın sistematik baskı politikalarının bir sonucu olarak, Türkiye'de son yıllarda sansür ve otosansür her yurttaşın gündelik hayatının bir parçası haline geldi." ifadesi kullanılan raporda, şunlar kaydedildi:

"İktidarın sansür uygulamaları, bir süredir geleneksel medya sınırlarını aşarak internete taşmıştır. Bunun en güncel ve somut örneği ise kamuoyunda 'İnternete RTÜK Denetimi' olarak bilinen ve Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe giren 'Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nda yapılan değişikliktir. Elbette internete yönelik sansür uygulamaları yeni değildir. Keza Türkiye'deki yurttaşlar uzun zamandır, erişim engellemeleri, internet yavaşlatmaları, altyapı sorunları gibi nedenlerden dolayı çağın gereklerine uygun internet erişimine sahip değildir. En basitinden, 21. yüzyılda, yurttaşların 'Acaba, polis kapıma dayanır mı?' tedirginliğiyle tweet atmaktan çekindiği, milyonlarca kullanıcısı olan dünyanın en büyük çevrimiçi ansiklopedisi Vikipedi'nin aylarca erişime engelli kaldığı, internet yavaşlatmaları ile bireylerin haber alma ve iletişim hakkının gasp edildiği bir ortamda, kimse nitelikli bir internete erişiminden söz edemez."

"Sansürsüz internet için mücadele"

İktidarın, bilgiyi ve teknolojiyi "umursamaz" tutumuyla en büyük zararı siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleri ile Türkiye'ye, yurttaşlara ve ülkenin geleceğine verdiği ileri sürülen raporda, "Türkiye, bugün hapsolduğu orta gelir tuzağını ancak bilgi ve teknoloji üretimine yaptığı yatırım ile aşabilir. Türkiye'nin bugün acil ihtiyacı olan katma değerli üretimi artıracak dijital teknolojiyle uyumlu bir kalkınma modelidir."değerlendirmesi yapıldı.

"İnternet zehirdir, bilişime fazla kafa yorarsan sıyırırsın" gibi bir anlayışın uzun vadede hayatta kalamayacağı belirtilen raporda, şunları ifade edildi:

"CHP olarak, internet erişimini çağın gereklerine uygun hale getirecek adımların ivedilikle atılması gerektiğine inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de yazılı ve görsel medya ile birlikte internetin içinde bulunduğu karartmadan kurtarılması, internet ve sosyal medya kullanımının özgürleştirilmesi, tüm yurttaşlarımızın açık, özgür, sansürsüz, güvenli, hızlı ve ucuz internete erişimi için mücadele edeceğiz. Sansürü olağanlaştıran, uzun zamandır kibir ve güç zehirlenmesi yaşayan ve iktidarlarının akıbeti için her tür bireysel özgürlüğü kısıtlamaktan çekinmeyen iktidar, artık şu gerçeği kabul etmelidir; İşinize gelmeyen her konuda sansüre başvurmadan önce yalnızca 15-24 yaş arası 13 milyon gencin yaşadığı bir ülkeyi yönettiğinizi aklınızdan çıkarmayın. Siz, sansür ve yasaklar konusunda kendinizi geliştire durun, gençler de sizin yasaklarınızı delmenin yollarını çok çabuk keşfediyor."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPİnternet Çağında İnternete Erişim SorunuTürkiyenin Sansürle İmtihanıSansür
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