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CHP'den iki kanun teklifi

CHP, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi ve sigortasız annelere geriye dönük borçlanma hakkı tanınması yönünde iki kanun teklifi verdi.

CHP'den iki kanun teklifi

CHP, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi ve sigortasız annelere geriye dönük borçlanma hakkı tanınması yönünde iki kanun teklifi verdi.

05 Ekim 2018 Cuma 11:48
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CHP'den iki kanun teklifi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve arkadaşları tarafından hazırlanan, bireysel silahlanmanın önüne geçilmesine ilişkin teklifin gerekçesinde, dünyada ve Türkiye'de bireysel silahlanmanın hızla arttığı, bireylerin ruhsatlı ve ruhsatsız silahlarla sebebiyet verdikleri olaylarda çok sayıda masum insanın yaralandığı ya da hayatını kaybettiği belirtildi.

Özellikle okullarda, alışveriş merkezlerinde ve düğünlerde yaşanan ve ölümle sonuçlanan bazı istenmeyen olayların toplumda endişeye yol açtığı ifade edilen gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Resmi kayıtlara göre Türkiye'de 25 milyonu aşkın insanın silah taşıdığı haberleri basına yansımıştır. Sayısı bilinmeyen ruhsatsız silah taşıyanlar eklendiğinde ise bu rakamın korkunç boyutlara ulaştığı ve internet üzerinden de kayıt dışı silah satıldığı göz ardı edilmemelidir. Türkiye'de silahlanmanın giderek büyüyen bir sektör haline geldiği, internet üzerinden 300 TL'den başlayan fiyatlarla alınan silahların bireysel silahlanmayı hızlandırdığı ifade edilmektedir. 2018 yılının ilk 3 ayında öldürülen 363 kadının 283'ünün ateşli silah ile yaralanma sonucunda hayatını kaybettiği bilinmektedir. Bireysel silahlanmanın ve silah kullanımının önüne geçmek için kolektif çalışmalar yapılması gerekmektedir."

Sigortasız annelere borçlanma hakkı

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel'in, TBMM Başkanlığına sunduğu Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifinin gerekçesinde ise doğum yaptığında sigortasız olan kadınlara geriye dönük sigorta borçlanma hakkı için adım atıldığı belirtildi.

Mevcut kanuna göre çalışan kadınların, ücretsiz analık ve doğum izinlerini sigorta borçlanması olarak saydırabildiğine ancak doğum yaptığı dönemde sigortasız olan kadınların bu haktan yararlanamadığına işaret edilen teklifte, sigortalı olsun ya da olmasın tüm kadınlara bu hakkın tanınması öngörülüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPCHP İstanbul MilletvekiliSezgin Tanrıkulu
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