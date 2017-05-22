CHP'den Genelkurmay ana davasına müdahallik talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genelkurmay ana davasına, CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne parti olarak temsilci göndermediklerini belirtti.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesileceğine ilişkin hükmün kaldırıldığını anlatan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 4. maddesi ne diyor? 'Eğer Cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin bir partiye aidiyeti varsa, o partiyle bağı kesilir' diyor. Anayasadaki bağlayıcılık ortadan kalktı ama Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 4. maddesi kalkmadı." diye konuştu.

Özel, öncelikle bu maddenin de kaldırılması gerektiğini ifade ederek, yapılan işin tam kanunsuzluk halinin devamı olduğunu öne sürdü.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 32. maddesinin, siyasi partilerin MKYK üyelerinin o partinin Meclis'teki parti grubunun yönetim kurulunda görev alamayacağını düzenlediğine işaret eden Özel, "Sayın Binali Yıldırım MKYK'ya girdiyse ve MKYK üyeliği sıfatıyla genel başkan vekilliği yapacaksa, burada grup başkanı olamaz. Burada grup başkanı olursa, orada MKYK üyesi olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nu uyarıyoruz, Binali Yıldırım'ı grup başkanı seçerseniz, MKYK'dan istifa etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

"Gerçekten insan hayret ediyor"

"Görünen o ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işler yolunda gitmiyor" diyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kongreyi dikkatle takip ettik. 2002 yılındaki başlangıca benzetmek istiyorlar. Demokrasi, değişim ve reform kongresinden bahsediyorlar. Gerçekten insan hayret ediyor. 15 yıl hükümet etmiş birisi 'demokrasi getireceğim' diyor. Götürmeyeydin kardeşim. Bir tek Tunceli'de OHAL vardı. Son 20 günüydü, kendi döneminde sona erdi, uzatmadın bilboardlarda övünüyordun. Bütün Türkiye'de OHAL var. 'Bir aylığına ilan ettik' dediniz. 10 ay oldu. Şimdi, 'süreceği kadar sürer, huzur bulana kadar' diyorsunuz. OHAL, ülkenin demokrasisinin damarlarını kesmiştir. Demokrasi kan kaybetmektedir. Ülkede insanlar demokrasi eksikliğinden, haksızlıklardan, eşitsizliklerden, kötü muameleden dolayı nefes alamaz durumdadırlar. Bu durumda kendini güvende, mutlu, sakin hisseden tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."

Özgür Özel, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletin" AK Parti tüzüğüne girmesine değinerek, "Herkes biliyor ki tüzüklere, zihinlere, AKP'ye devşirilen, Türkiye'de dayatılan bir tek şey var. O Rabia'nın birleşimi, tek adamdır. Tek adam ne diyorsa onu tekrar eden, neye zorluyorsa ona doğru evrilen, tek adamın güdümünde devam eden ve buna zorlanan bir Türkiye'nin kongresini dün hep beraber yaşadık." ifadesini kullandı.

FETÖ çatı davasına müdahillik talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Genelkurmay çatı davasının görülmeye başlandığını anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Genelkurmay ana davasına CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar. Ayrıca, 1 Ağustos'ta başlayacak olan Akıncı Üssü davasında da hem CHP olarak hem partinin milletvekilleri ve o gece Meclis'te bulunan 16 milletvekili olarak müdahillik başvurusunda bulunacağız. Doğrudan zarar görme sıfatıyla, mahkeme heyetinden müdahilliğimizin davaya kabul edilmesini talep edeceğiz."