Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96400
ALTIN
144.661
DOLAR
3.5707
STERLIN
4.6433
EURO
4.0103
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer...
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek, dualara kazıyacağız
Şehitleri gönlümüze, ruhumuza tespih edecek,...
Türk bilim adamına uluslararası örgütte görev
Türk bilim adamına uluslararası örgütte...
Altının kilogramı 144 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 144 bin liraya...

CHP'den Genelkurmay ana davasına müdahallik talebi

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Genelkurmay ana davasına CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar" dedi.

CHP'den Genelkurmay ana davasına müdahallik talebi

CHP Grup Başkanvekili Özel, "Genelkurmay ana davasına CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar" dedi.

22 Mayıs 2017 Pazartesi 15:32
23 Okunma
CHP'den Genelkurmay ana davasına müdahallik talebi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Genelkurmay ana davasına, CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar." dedi.

Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'ne parti olarak temsilci göndermediklerini belirtti.

Anayasa değişikliğiyle cumhurbaşkanının partisiyle bağının kesileceğine ilişkin hükmün kaldırıldığını anlatan Özel, "Cumhurbaşkanı Seçim Kanunu'nun 4. maddesi ne diyor? 'Eğer Cumhurbaşkanı seçilen bir kişinin bir partiye aidiyeti varsa, o partiyle bağı kesilir' diyor. Anayasadaki bağlayıcılık ortadan kalktı ama Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nun 4. maddesi kalkmadı." diye konuştu.

Özel, öncelikle bu maddenin de kaldırılması gerektiğini ifade ederek, yapılan işin tam kanunsuzluk halinin devamı olduğunu öne sürdü.

Siyasi Partiler Kanunu'nun 32. maddesinin, siyasi partilerin MKYK üyelerinin o partinin Meclis'teki parti grubunun yönetim kurulunda görev alamayacağını düzenlediğine işaret eden Özel, "Sayın Binali Yıldırım MKYK'ya girdiyse ve MKYK üyeliği sıfatıyla genel başkan vekilliği yapacaksa, burada grup başkanı olamaz. Burada grup başkanı olursa, orada MKYK üyesi olamaz. Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu'nu uyarıyoruz, Binali Yıldırım'ı grup başkanı seçerseniz, MKYK'dan istifa etmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

 "Gerçekten insan hayret ediyor"

"Görünen o ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nde işler yolunda gitmiyor" diyen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:

"Kongreyi dikkatle takip ettik. 2002 yılındaki başlangıca benzetmek istiyorlar. Demokrasi, değişim ve reform kongresinden bahsediyorlar. Gerçekten insan hayret ediyor. 15 yıl hükümet etmiş birisi 'demokrasi getireceğim' diyor. Götürmeyeydin kardeşim. Bir tek Tunceli'de OHAL vardı. Son 20 günüydü, kendi döneminde sona erdi, uzatmadın bilboardlarda övünüyordun. Bütün Türkiye'de OHAL var. 'Bir aylığına ilan ettik' dediniz. 10 ay oldu. Şimdi, 'süreceği kadar sürer, huzur bulana kadar' diyorsunuz. OHAL, ülkenin demokrasisinin damarlarını kesmiştir. Demokrasi kan kaybetmektedir. Ülkede insanlar demokrasi eksikliğinden, haksızlıklardan, eşitsizliklerden, kötü muameleden dolayı nefes alamaz durumdadırlar. Bu durumda kendini güvende, mutlu, sakin hisseden tek kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır."

Özgür Özel, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devletin" AK Parti tüzüğüne girmesine değinerek, "Herkes biliyor ki tüzüklere, zihinlere, AKP'ye devşirilen, Türkiye'de dayatılan bir tek şey var. O Rabia'nın birleşimi, tek adamdır. Tek adam ne diyorsa onu tekrar eden, neye zorluyorsa ona doğru evrilen, tek adamın güdümünde devam eden ve buna zorlanan bir Türkiye'nin kongresini dün hep beraber yaşadık." ifadesini kullandı. 

FETÖ çatı davasına müdahillik talebi

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimiyle ilgili Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde Genelkurmay çatı davasının görülmeye başlandığını anlatan Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Genelkurmay ana davasına CHP olarak bugün müdahillik dilekçemizi sunuyoruz. Anayasal düzeni ortadan kaldırmayla ilgili darbenin hedefi belliyken, her bir milletvekilimiz de ayrıca müdahillik talebinde bulunacaklar. Ayrıca, 1 Ağustos'ta başlayacak olan Akıncı Üssü davasında da hem CHP olarak hem partinin milletvekilleri ve o gece Meclis'te bulunan 16 milletvekili olarak müdahillik başvurusunda bulunacağız. Doğrudan zarar görme sıfatıyla, mahkeme heyetinden müdahilliğimizin davaya kabul edilmesini talep edeceğiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPÖzgür ÖzelGenelkurmay Ana Davası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"
"Hükümet, hakkını arayan herkesi tehdit olarak görüyor"
KPSS mağdurları için kanun teklifi
KPSS mağdurları için kanun teklifi
Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır
Bu kongremiz, yeni bir başlangıçtır
MHP siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecek
MHP siyasal süreçlere çok daha müdahil olabilecek
Erdoğan: 998 gün sonra bir aradayız
Erdoğan: 998 gün sonra bir aradayız
AK Parti MKYK listesine 19 yeni isim girdi
AK Parti MKYK listesine 19 yeni isim girdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ