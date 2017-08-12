CHP'den erken seçim açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, erken seçim tartışmalarına ilişkin, "Kadrolarımızla, programımızla, Türkiye'nin bütün sonuçlarını çok iyi irdeleyen ve sonuçlar çıkaran bir partiyiz. Onun için bizim seçimin erken yapılması ya da zamanında yapılmasıyla ilgili bir kaygımız asla olmaz. Ama tabii iktidarın buradaki yaklaşımına bakmak lazım." dedi.

Bingöl, erken seçim iddialarını değerlendirirken, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'nin köklü bir parti olduğuna vurgu yapan Bingöl, "Biz 94 yıllık bir siyasi partiyiz. Bu tür seçimlere en hazırlıklı parti biziz. Kadrolarımızla, programımızla, Türkiye'nin bütün sonuçlarını çok iyi irdeleyen ve sonuçlar çıkaran bir partiyiz. Onun için bizim, seçimin erken yapılması ya da zamanında yapılmasıyla ilgili bir kaygımız asla olmaz. Ama tabii iktidarın buradaki yaklaşımına bakmak lazım." dedi.

"Biz yarın seçim kararı alınsa dahi son derece hazırlıklıyız." ifadesini kullanan Bingöl, bunun somut örneğinin ise 7 Haziran'da ortaya koydukları seçim bildirgesi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı adayları kim olacak?

Tekin Bingöl, CHP'nin 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için açıklayacakları aday ve özellikleriyle ilgili değerlendirmeler yaptı.

Bingöl, "Henüz 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için isim telaffuz etmek ya da bir duruş açıklamanın erken olacağını düşünüyorum. Elbette her gelişme kendi içerisinde değerlendirilerek bir tavır alınır, süreç henüz çok erken." ifadesini kullandı.

Türkiye'de gündemin çok hızlı değiştiğini aktaran CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, şu görüşlere yer verdi:

"16 Nisan referandum sürecinde de, sonrasında da Türkiye'de çok geniş paydaşlar ortaya çıkmıştır, bu paydaşlar bir aradaki durumlarını hala muhafaza ediyorlar. 'Evet' oyu kullanan vatandaşlarımızın da giderek bu bileşenlere doğru yöneldiğini çok net görüyoruz. Türkiye'nin içinde bulunduğu sorunlar, parlamenter demokrasinin işlevsiz hale getirilmesi, iç tüzükte yapılan değişiklikler, bütün bunlar elbette vatandaşta olumsuz yansımalara yol açıyor. O açıdan 2019 seçimlerinde eminim ki tarafsız, parlamenter demokratik sistemi tümüyle hayata geçirecek bir sonuç söz konusu olacak."

Yeni parti iddiaları

Merkez sağda yeni bir parti kurma hazırlıkları olduğunu vurgulayan Tekin Bingöl, Meral Akşaner'in böyle bir girişimi olduğunu ve en son açıklamalarında ise ekim ayında partinin kuruluşunun tamamlanacağının ifade edildiğini aktardı.

Bingöl, "Tabii siyasetin nasıl şekilleneceğini şimdiden kestirmek güç. Kurulacak yeni partinin programı, kadroları ve ortaya koyacağı ilkesel duruşu, o partinin konumunu ortaya çıkaracaktır. Ancak özellikle milliyetçi, muhafazakar kesimde belli bir ilginin olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

Alman Focus'a verilen röportaj

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya'da yayın yapan Focus dergisine verdiği röportaja yönelik eleştirileri de değerlendiren Bingöl, "Bu eleştirilerin haklı bulunması asla söz konusu olamaz. Sayın Genel Başkanımızın Focus dergisine verdiği geniş bir röportaj var. Onun içinden sadece bir cümleyi alıp, o cümlenin birkaç kelimesine sığınarak yorum yapmak siyaseten doğru değil." ifadesini kullandı.