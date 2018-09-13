Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
91859
ALTIN
249.331
DOLAR
6.4266
STERLİN
8.3727
EURO
7.4696
CHP'den 'ekonomi' raporu
CHP'den 'ekonomi' raporu
Adı Üstünde: Belma Şahin
Adı Üstünde: Belma Şahin
Türkiye kamp yapıyor
Türkiye kamp yapıyor
'Nuruosmaniye'
'Nuruosmaniye'
Etiyopya 2011 yılına giriyor
Etiyopya 2011 yılına giriyor

CHP'den 'ekonomi' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen emekçilerin alım güçlerini değerlendiren bir rapor hazırladı.

CHP'den 'ekonomi' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen emekçilerin alım güçlerini değerlendiren bir rapor hazırladı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:13
0 Okunma
CHP'den 'ekonomi' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen emekçilerin alım güçlerini değerlendiren bir rapor hazırladı.

CHP Basın Birimi tarafından paylaşılan raporda, ağustos ayı enflasyon verilerinin, son 14 yılın zirvesinde yer alarak yüzde 17,90 oranında gerçekleştiği ifade edildi.

Merkez Bankasının, yıl sonu enflasyon oranı beklentisinin yüzde 19,6 olarak tahmin ettiği belirtilen raporda, "Ülkemizde 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve sonrasında etkisini giderek hissettiren ekonomik daralma ve en nihayetinde ortaya çıkan ekonomik kriz, gündelik yaşamda etkisini artırarak göstermektedir. Kur krizine bağlı olarak Türk lirası değerinde yaşanan hızlı düşüş, halkı gündelik yaşam gereksinimlerinin karşılaması noktasında oldukça zorlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon oranında görülen yüksek eğilimin, başta tüketim ürünleri olmak üzere birçok ürüne yeni zamlar yapılmasına yol açtığına işaret edilen raporda, asgari geçim ücretinin yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığı, zamlar ve vergi sisteminde yaşanan adaletsizliklerin, Türkiye'de çalışan milyonlarca kişiyi daha da zor duruma düşürdüğü ifade edildi.

Gündelik yaşamın pahalılaşmasının, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışan milyonlarca kişinin mutfak masraflarının her geçen gün daha da artmasına ve sofradaki temel besin maddelerinin daha da azalmasına sebep olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin asgari ücret bakımından gelişmiş ülkelere göre oldukça geri bir durumda olduğu kaydedildi.

Mevcut durumda ortalama aylık kazançların her ay, hatta her gün daha da geriye gideceği ifade edilen raporda, "Yüksek enflasyon oranı göz önüne alınarak, ülkemizdeki yoksulluk ve açlık sınırının gösterdiği veriler hesaba katılarak, bir an önce çalışanlarımızın ücretleri yeniden hesaplanmalıdır. Ayrıca iktidar, temel harcamalar üzerinde açığa çıkan fahiş zam oranları için gerekli denetimleri bir an önce sıklaştırmalı, artan zamların önüne bir an evvel geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
CHPVeli Ağbaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini çökerttik"
"PKK'nın Karadeniz Bölgesi'ne açılım stratejisini çökerttik"
"Gündemimizde yerel seçimlerle alakalı ittifak yok"
"Gündemimizde yerel seçimlerle alakalı ittifak yok"
"Artık darbeye selam duran yargı anlayışı geride kaldı"
"Artık darbeye selam duran yargı anlayışı geride kaldı"
DSP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİĞDEM MERCAN YILIN KADIN SİYASETÇİSİ SEÇİLDİ
DSP İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİĞDEM MERCAN YILIN KADIN SİYASETÇİSİ SEÇİLDİ
TBMM Başkanı Yıldırım Prof. Dr. Necdet Budak'ı kabul etti
TBMM Başkanı Yıldırım Prof. Dr. Necdet Budak'ı kabul etti
CHP'den BM'ye İdlib çağısı
CHP'den BM'ye İdlib çağısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib açıklaması
Dışişlerinden ABD'nin FKÖ kararına tepki
Dışişlerinden ABD'nin FKÖ kararına tepki

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ