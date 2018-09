CHP'den 'ekonomi' raporu

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba, halkın temel besin maddeleri için yaptığı harcamaları ve asgari ücretle geçinen emekçilerin alım güçlerini değerlendiren bir rapor hazırladı.

CHP Basın Birimi tarafından paylaşılan raporda, ağustos ayı enflasyon verilerinin, son 14 yılın zirvesinde yer alarak yüzde 17,90 oranında gerçekleştiği ifade edildi.

Merkez Bankasının, yıl sonu enflasyon oranı beklentisinin yüzde 19,6 olarak tahmin ettiği belirtilen raporda, "Ülkemizde 24 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve sonrasında etkisini giderek hissettiren ekonomik daralma ve en nihayetinde ortaya çıkan ekonomik kriz, gündelik yaşamda etkisini artırarak göstermektedir. Kur krizine bağlı olarak Türk lirası değerinde yaşanan hızlı düşüş, halkı gündelik yaşam gereksinimlerinin karşılaması noktasında oldukça zorlamaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon oranında görülen yüksek eğilimin, başta tüketim ürünleri olmak üzere birçok ürüne yeni zamlar yapılmasına yol açtığına işaret edilen raporda, asgari geçim ücretinin yoksulluk ve açlık sınırının altında kaldığı, zamlar ve vergi sisteminde yaşanan adaletsizliklerin, Türkiye'de çalışan milyonlarca kişiyi daha da zor duruma düşürdüğü ifade edildi.

Gündelik yaşamın pahalılaşmasının, Türkiye'de açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışan milyonlarca kişinin mutfak masraflarının her geçen gün daha da artmasına ve sofradaki temel besin maddelerinin daha da azalmasına sebep olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin asgari ücret bakımından gelişmiş ülkelere göre oldukça geri bir durumda olduğu kaydedildi.

Mevcut durumda ortalama aylık kazançların her ay, hatta her gün daha da geriye gideceği ifade edilen raporda, "Yüksek enflasyon oranı göz önüne alınarak, ülkemizdeki yoksulluk ve açlık sınırının gösterdiği veriler hesaba katılarak, bir an önce çalışanlarımızın ücretleri yeniden hesaplanmalıdır. Ayrıca iktidar, temel harcamalar üzerinde açığa çıkan fahiş zam oranları için gerekli denetimleri bir an önce sıklaştırmalı, artan zamların önüne bir an evvel geçmelidir." ifadeleri kullanıldı.