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CHP'den 'ekonomi' eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dışa bağımlılık nedeniyle enflasyon yüzde 24,5'e çıktı. Şimdi ise fiyat artışlarını erteleyerek ve teşvik politikalarıyla enflasyonu yapay bir şekilde düşürmeye uğraşıyorlar." dedi.

CHP'den 'ekonomi' eleştirisi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dışa bağımlılık nedeniyle enflasyon yüzde 24,5'e çıktı. Şimdi ise fiyat artışlarını erteleyerek ve teşvik politikalarıyla enflasyonu yapay bir şekilde düşürmeye uğraşıyorlar." dedi.

10 Ekim 2018 Çarşamba 14:06
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CHP'den 'ekonomi' eleştirisi

ANKARA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Dışa bağımlılık nedeniyle enflasyon, kur krizi sonrasında yüzde 24,5'e çıktı. Şimdi ise şirketleri faaliyet karlarında düşüşe razı kılarak, zorlamayla fiyat artışlarını erteleyerek ve daha önce sonuç alınmamış teşvik politikalarıyla enflasyonu yapay bir şekilde düşürmeye uğraşıyorlar." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de enflasyonun yükseldiğini, üretimin daraldığını, ithal girdilere bağlı üretimin ise durmak üzere olduğunu iddia etti.

"Türkiye'nin sorunlarını ağırlaştıranlar, ekonomik krize sürükleyenler ve 16 yıldır cari açık sorununu çözemeyenler, cari açıktaki azalmanın ne anlama geldiğini bilmiyormuş gibi davranıyorlar." değerlendirmesinde bulanan Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Kur oynaklığı nedeniyle üretici ve tüketici önünü göremediği için durgunluk var ve ona eşlik eden enflasyon nedeniyle ağır bir stagflasyonun altındayız. Türkiye ekonomisinin yapısında bir değişiklik olmadan, ihracatın ithalata olan bağımlılığı ile ara malı ithalatına bağımlılığın ekonomiye verdiği tahribatı ortadan kaldırmadan cari açığın hızla azalmasının tek bir anlamı var, ekonomik daralma. Eğer bu koşullar altında cari açığınız aylık birkaç yüz milyon dolara geriler ya da aylık bazda cari fazla vermeye başlarsanız, bunun ifade ettiği sonuç, Türkiye'deki ekonomik daralmanın beklenenden daha derin gerçekleşeceğidir. Sinyalleri görünen tarzda cari açık azalması en son, Türkiye ekonomisinin büyük darbelerden birisini aldığı 2009 yılında görülmüştü."

Kredi hacminde de çok ciddi bir daralma olduğunu savunan Erdoğdu, kamu bankalarının bile kredi verme koşullarını sıkılaştırdığına dikkati çekti. Erdoğdu, ticari kredi faizlerinin yüzde 40, tüketici kredi faizleri yüzde 35'lere dayandığını, hiçbir ülkede krediler daralırken büyümenin gerçekleşemeyeceğini belirtti.

"Fırsatlar ne yazık ki harcandı"

Erdoğdu, ithalat yapamadığı için üretimini sürdüremeyen firmaların, dışa bağımlılığın boyutlarını ortaya koyduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu dışa bağımlılık nedeniyle enflasyon, kur krizi sonrasında yüzde 24,5'e çıktı. Şimdi ise şirketlerin faaliyet karlarında düşüşe razı kılarak, geçici bir zorlamayla fiyat artışlarının erteleyerek ve daha önce sonuç alınmamış teşvik politikalarıyla enflasyonu yapay bir şekilde düşürmeye uğraşıyorlar. Türkiye'nin önünde kronik cari açıkla baş edebilmek için daha önce açılan fırsatlar AKP tarafından ne yazık ki harcandı. Şimdi, sermaye girişlerine bağımlı, sıcak para çekildiğinde duran, sürekli dışa kaynak aktaran bir ekonomik yapının içindeyiz. Bütün bunların sorumlusu AKP hükümetidir. Birkaç aylık ya da çeyreklik cari açıktaki düşüşe sığınarak sorumluluktan kurtulamazlar."

AA

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi EleştirisiCHP
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